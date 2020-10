Süderbrarup : Helmuth Lax ärgert sich über Schmierereien am Thorsberger Moor

Am Thorsberger Moor in Süderbrarup haben Unbekannte Infotafeln, Bänke und Mülleimer mit Graffitis besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

22. Oktober 2020, 14:36 Uhr

Süderbrarup | Das Thorsberger Moor mit seinem archäologischen Rund- und Wanderweg ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Urlauber, sondern auch für die Einwohner der Region. Der Weg durch die Natur wird durch große Infotafeln und Wegweiser begleitet, die über die historischen Besonderheiten des Ortes erzählen. Anscheinend werden aber nicht nur Naturbegeisterte, sondern auch Menschen angezogen, die mit Graffitischmierereien fast alle Gegenstände vor Ort inzwischen verunstaltet haben.

„Mir war das aktuelle Ausmaß noch nicht bekannt“, sagte Bürgermeister Christian Hansen auf Nachfrage und ergänzte, dass es beim letzten Besuch im Spätsommer noch nicht so viel gewesen sei. Er werde nächste Woche gemeinsam mit dem Bauhof eine genaue Prüfung vornehmen und außerdem Strafanzeige bei der Polizei stellen. Es handele sich schließlich um Gemeindeeigentum und man müsse nun schauen, „wie man diese Sauereien wieder weg bekommt“, sagt er. „Es ist so schade und diejenigen sollten sich mal über die Visitenkarte Süderbrarups Gedanken machen, bevor sie so ein Schindluder treiben“, so Hansen.

Als ehrenamtlicher Initiator und Mitorganisator des historischen Wanderlehrpfades fühlt sich Helmuth G. Lax vom Süderbraruper Museumsverein besonders getroffen. „Ich bin hier mit viel Herzblut engagiert, da ich unter anderem damals als Projektleiter meine Ideen umsetzen durfte und es ein wichtiger touristischer Ausflugsort ist“, erklärt er und zeigt bei einem Rundgang das Ausmaß der Beschädigungen.

In der Tat gibt es kaum eine Tafel, Mülleimer oder Bank, die nicht beschmiert sind. Steinmauern, Zäune, Steine, Wegweiser oder gar Bäume gehören auch dazu. Besonders auffällig ist eine laut Lax relativ neu hinzu gekommene pinke Farbe, die als Markierung oder Pfeilen an vielerlei Dingen zu sehen sei und sich auch gehäuft an privaten Zäunen und Kästen am Bürgerpark fortführe. Viele der anderen Schriftzüge oder Zahlen fänden sich auch im Ortszentrum, am Bahnhof und in der Gemeinschaftsschule wieder, erklärt er weiter.

Nicole Czayka, Leiterin der Polizei Süderbrarup, mutmaßt, dass es sich bei der pinken Farbe vermutlich um Schmierereien eines Heranwachsenden handeln könne, der einfach an eine pinke Sprühdose gekommen sei und nicht über sein Handeln nachdenke. Es gebe aktuell keinen bekannten Graffitischwerpunkt in Süderbrarup, ergänzt Czayka, und bisher sei auch nicht aufgefallen, dass es vermehrt Schmierereien gegeben habe. „Das Problem an sich haben wir schon lange, sind aber abhängig davon, dass die Personen erwischt werden. Vorher können wir nicht handeln“, gibt sie an und ergänzt, dass die Bürger auffällige Beobachtungen sofort der Polizei melden sollten. „Es handelt sich um eine Straftat, die eine Geldstrafe und Freiheitsentzug bis zu zwei Jahren nach sich ziehen kann“, klärt sie auf.

Dass sich zusätzlich seit geraumer Zeit auch vermehrt Jugendliche am Thorsberger Moor aufhielten, dagegen hätte ja niemand etwas, erklärte Helmuth Lax, ganz im Gegenteil. „Aber dass sie zum einen mit ihren Rollern ums Moor fahren und vor allem ihren ganzen Müll, ihre Bierflaschen, Dosen und Döner-Verpackungen hier liegen lassen, das kannst doch echt nicht sein“, erklärt er, während er Fotos zeigt, die ihm vor kurzem jemand zugeschickt hat. Diese Fotos hat er bereits der Polizei übergeben. Auf ihnen sind mehrere Jugendliche und ein grüner Roller zu sehen. „Was geht bloß in deren Köpfen vor?“, fragt er sich verwundert, denn Mülleimer seien in der Nähe vorhanden. Ob diese Jugendlichen auch für die Schmierereien verantwortlich seien, könne er nicht sagen. Es sei ja bisher noch niemand erwischt worden, gab er an.