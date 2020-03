Eggebek: Spejdergarden Tydal : Helmut Werth hört nach 30 Jahren auf

Neele Fahse übernimmt die Nachfolge auf den Anlagen des „Spejdergarden Tydal“ in Eggebek.

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 08:34 Uhr

Eggebek | Nach 30-jähriger Leitungstätigkeit gibt Helmut Werth nunmehr die Schlüssel für die umfangreichen Anlagen des „Spejdergarden Tydal“ an seine Nachfolgerin Neele Fahse weiter und verabschiedet sich in den Ruhestand – im Rahmen einer Abschiedsfeier von seiner Arbeitsstätte, die auch über 30 Jahre Wohnsitz seiner Familie war.

Er übergibt eine Einrichtung des dänischen Pfandfinderverbands, die sich unter seiner Leitung nicht nur in der Gemeinde und der Region geöffnet hat, sondern auch zunehmend von internationalen Gästen besucht wird. So wurden in den letzten Jahren auch internationale Jugend- und Pfadfindertreffen auf dem idyllisch am Treenetal gelegenen Areal ausgerichtet. „Im letzten Jahr hatten wir über 32.000 Übernachtungen auf Tüdal gehabt“, erzählt Helmut Werth im Gespräch. Aber auch Schulen aus der Region nutzen die Einrichtung für Natur- und Erlebnisaufenthalte. Damit ist das 70 Hektar große Pfadfinderlager Tüdal nicht nur flächenmäßig eine der größten Jugendfreizeiteinrichtungen im Kreisgebiet.

Als einschneidenstes Erlebnis während seiner Zeit auf Tüdal bezeichnet Helmut Werth den Brand des Hauptgebäudes am 22. Dezember 2010, dem auch mit seiner Wohnung der größte Teil der persönlichen Habe der Familie zum Opfer viel. „Das war ein großer Schock für uns alle, und die große Anteilnahme und Unterstützung hat uns in dieser Zeit sehr geholfen. Was zuerst als Katastrophe anmutete, entwickelte sich für die Weiterentwicklung des ,Spejdergardens Tydal‘ als große Chance. Wir konnten die Gebäude vergrößert und modernisiert mit Förderung aus verschiedenen Töpfen ganz neu aufbauen und sind damit für die Zukunft sehr gut aufgestellt“, berichtet Helmut Werth.

Die Zukunft wird nun seine Nachfolgerin Neele Fahse (32) gestalten. Die gebürtige Nordfriesin ist seit ihrem achten Lebensjahr in der Pfadfinderbewegung und bereits seit mehreren

Jahren in einer Planungsgruppe in Tüdel aktiv. Sie hat in Kopenhagen ihren Master in einem Spezialgebiet von BWL gemacht und im Projektmanagement in der IT-Branche in Niedersachsen gearbeitet. Sie möchte das Pfadfinderlager, das durch seine Lage und sein Naturpotential vielfältige Möglichkeiten eröffnet, weiter öffnen für Jugend- und Freizeitveranstaltungen aller Art und hat auch bereits erste Kontakte über die Bildungslandschaft im Amt Eggebek zu Verbänden und Vereinen in der Region geknüpft.

Helmut Werth wird sich auch im Ruhestand weiterhin für die Pfadfinderbewegung in Dänemark einsetzen. Er ist seit acht Jahren Vorsitzender der St. Georgsgilde, einer Pfadfinderorganisation für

Erwachsene, die Jugendarbeit und soziale Projekte im dänischen Pfadfinderverband unterstützt.