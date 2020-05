Tag der Pflege : Helios-Klinikum Schleswig würdigt seine Pflegekräfte

Am „Internationalen Tag der Pflege“ wurde das Personal von der Klinikleitung mit Geschenken bedacht.

Avatar_shz von sn

12. Mai 2020, 15:34 Uhr

Schleswig | Die Pflege ist der Herzschlag eines Krankenhauses, und ohne Pflegekräfte ist eine Klinik nicht lebensfähig. Am gestrigen „Internationalen Tag der Pflege“ wurden im Helios-Klinikum Schleswig diejenigen geehrt, die an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr für eine professionelle Betreuung der Patienten sorgen. So nutzten gestern auch Klinikgeschäftsführer Dr. John Näthke sowie die Pflegedirektoren Wiebke Thomsen-Oschinsky und Michael Lang die Gelegenheit und dankten den Pflegekräften in den Schleswiger Kliniken. Während der Übergabezeit überreichte die Klinikleitung allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege ein persönliches Geschenk.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten täglich großartige Arbeit. Der Internationale Tag der Pflege ist ein schöner Anlass. jedem Einzelnen die Wertschätzung entgegenzubringen, die er oder sie verdient hat“, werden Wiebke Thomsen-Oschinsky und Michael Lang in einer Helios-Pressemitteilung zitiert. Der „Tag der Pflege“, der auf den Geburtstag der Begründerin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale, zurückgeht und sich zum 200. Mal jährt, ist ein Symbol der Wertschätzung für das Engagement von Pflegekräften.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, steige der Anspruch an die Pflege bereits seit einigen Jahren stetig. Die Versorgung der Patienten, die von professionellem Personal geleistet wird, werde immer anspruchsvoller. Dank fundierter Ausbildungen und berufsbegleitenden Fortbildungen seien die Pflegekräfte auch für die steigende Anzahl von älteren, chronisch- und mehrfacherkrankten Menschen gerüstet und könnten wesentlich dazu beitragen, dass diese Menschen trotz Krankheit eine hohe Lebensqualität genießen.

Die Pflege hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und nimmt immer mehr Verantwortung wahr. Auf Augenhöhe mit den ärztlichen Gremien bei Helios entwickelt die Fachgruppe Pflege Konzepte, um den wachsenden Anforderungen des Berufsbildes aktiv zu begegnen. Weiterbildungen eröffnen den Pflegekräften Karriereperspektiven von der Fachspezialisierung bis zu Management und Forschung.

Erste Einblicke und Erfahrungen in die Arbeit der Pflegenden kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), der Bundesfreiwilligendienst oder ein Praktikum bei den Helios-Kliniken in Schleswig ermöglichen. Darüber hinaus besteht im Helios-Bildungszentrum Schleswig die Möglichkeit, den Beruf der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns zu ergreifen.

Für den Ausbildungsbeginn 1. September werden noch Bewerbungen entgegengenommen. Bei Fragen steht Interessierten das Team des Bildungszentrums, Tel. 04621/83-1446, sowie die Personalabteilung am Standort Schleswig, Tel. 04621/812-2320, zur Verfügung.