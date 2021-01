Neue Corona-Zahlen : Helios-Klinik Schleswig: 31 Mitarbeiter positiv getestet

Sechs Covid-19-Patienten liegen inzwischen auf der Intensivstation.

von Sven Windmann

12. Januar 2021, 15:39 Uhr

Schleswig | Die Corona-Lage im Schleswiger Helios-Klinikum ist aktuell weiter angespannt. Zwar werden dort – im Vergleich zur Vorwoche – inzwischen nur noch 18 statt 22 Covid-19-Patienten behandelt. Dafür liegen nun aber sechs von ihnen auf der Intensivstation – zwei mehr als vergangenen Dienstag.

Noch viel deutlicher gestiegen sind hingegen die Infektionszahlen unter den Mitarbeitern. Waren es vor einer Woche noch 16, sind es jetzt 31. „Bedingt durch die ersten Fälle haben wir unser Personal in den vergangenen Tagen großflächig getestet“, erklärt Helios-Sprecherin Andrea Schumann auf Nachfrage. Fast alle betroffenen Mitarbeiter hätten zuvor keinerlei Symptome gezeigt.

Der Ausfall des Personals habe mehrere Stationen betroffen. „Das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir hier und da bei den Schichten umplanen mussten. Das war schon eine Herausforderung. Aber richtige Personalengpässe gab es nicht“, so Schumann. Inzwischen sei man so weit, dass bei einigen der betroffenen Mitarbeiter ein Ende der Quarantäne absehbar ist. „Wir gehen deshalb davon aus, dass der eine oder andere schon sehr zeitnah wieder zur Verfügung steht.“

Wegen der insgesamt angespannten Lage werden im Krankenhaus geplante Eingriffe und Operationen, die nicht dringend medizinisch notwendig sind, verschoben. „Die medizinische Versorgung ist aber in allen Bereichen weiter gewährleistet, auch die Notaufnahme ist offen“, betont die Helios-Sprecherin noch einmal.

Indes ist in der Schleswiger Klinik am Montag die zweite Lieferung von Impfstoff eingetroffen. Noch am selben Tag, so Schumann, seien dann erneut mehrere Mitarbeiter geimpft worden. Die Bereitschaft dazu sei – sowohl unter den Pflegern als auch den Ärzten – nach wie vor sehr hoch.