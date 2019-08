Süderfahrenstedt : Helga und Hans Backer feiern Eiserne Hochzeit

Die Süderfahrenstedter Helga und Hans Backer sind seit 60 Jahren verheiratet.

13. August 2019

SÜDERFAHRENSTEDT | Die beiden sind bekannt bei 30 Schülerjahrgängen und vielen anderen in der Region. Und heute sind Hans (84) und Helga (83) Backen seit 60 Jahren verheiratet. „So lang hebben wi miteenanner utholn. Is dat nich een Leistung?“, fragt die Jubilarin rhetorisch. Das ist es, zumal noch vier Jahre dazukommen, davon drei als Verlobte. „Dat weer unse Lehrtied“, fügt Hans Backen schelmisch hinzu.

Angefangen hat ihre Ehe „mit Pauken und Trompeten“, wie sich beide erinnern. Starkregen leckte am Hochzeitstag bei der Feier durchs Dach und machte die Geschenke zum Versicherungsschaden. Sechs Jahrzehnte später hoffen sie im Bürgerhaus Klappholz auf eine ungestörte Feierlichkeit mit Familie, Freunden und Nachbarn.

Helga Backen, geborene Nielsen, war Postzustellerin in Schaalby und Hans Friedrich Backen verdiente sein Geld als Schlachter und war als Koch beim Zivilen Bevölkerungsschutz landesweit unterwegs. Auch war er Kreisvorsitzender des Ziegenzüchterverbandes und wurde für seine weißen Lämmer-Grillwürste gelobt.

1967 übernahm das Ehepaar den damaligen Aufbauzug samt der ausgelagerten Volksschule als Hausmeister. Als 1974 die heutige Auenwaldschule als Dörfergemeinschaftsschule ihren Betrieb aufnahm, zogen sie in die Hausmeisterwohnung auf dem Schulgelände und waren dort praktisch rund um die Uhr im Dienst. Hans Backen war vormittags für alle Nöte und Wünsche von Lehrern und Schülern drinnen und draußen zuständig. Seine Frau Helga übernahm die Botengänge und kümmerte sich nachmittags bei der Reinigung darum, dass alles wieder hergerichtet wurde. Bei Schnee und Eis begann die Arbeit schon zu nachtschlafender Zeit, und der Tag war erst wirklich mit der Kontrolle der Turnhalle zu Ende, wenn der letzte Verein um 22 Uhr gegangen war.

„Drei Jahrzehnte täglich Stühle schleppen merkt man im Alter in den Knochen“, stöhnt Helga Backen, die seit einer Operation vor elf Jahren gesundheitlich nichts akut Schlimmes mehr erlebt hat. Damals kam sie mit dem Hubschrauber nach Kiel, wo ihr eine Schweineherzklappe eingesetzt wurde. Dazu fiel Hans spontan lächelnd ein: „Schnarchen deit se. Solang se nich anfangt to grunzen, is allens good.“

Seinen Humor hat sich der Jubilar erhalten, obwohl er seit inzwischen 30 Jahren mit einer Krankheit lebt, die ihn 1996 als Angestellten des Schulverbandes vorzeitig ausscheiden ließ. Seitdem wohnt das Paar wieder in seinem eigenen Haus – das Grundstück von 4500 Quadratmetern grenzt direkt an Böklund.

Stolz sind die beiden Jubilare auf ihre zwei Söhne, fünf Enkel und zwei Urenkel. „Und wenn Oma und Opa rufen, sind sie da“, sagt das Ehepaar.