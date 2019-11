Sanitätsbereitschaft im Amt Arensharde : Helfen ist ihre Mission

Die Sanitätsbereitschaft im Amt Arensharde ist auf Festen und bei Veranstaltungen im Einsatz.

Silke Schlüter

24. November 2019, 16:51 Uhr

Silberstedt | Mehr als acht Jahre ist es her, seit die DRK-Ortsvereine Schuby, Treia, Silberstedt, Bollingstedt-Langstedt, Jübek, Ellingstedt und Hüsby beschlossen, gemeinsam eine Sanitätsbereitschaft für das Amt Arensharde auf die Beine zu stellen. Die Suche nach jungen Menschen, die Sanitäter werden wollten, um Besuchern auf Veranstaltungen im Notfall Erste Hilfe leisten zu können, war erfolgreich: Anfang 2012 machten sich fünf junge Männer und Frauen von Schuby aus auf den nicht ganz einfachen Weg. Neben der Sanitätsausbildung galt es diverse Fortbildungen zu absolvieren. Ihren Stützpunkt hat die Gruppe inzwischen von Schuby nach Silberstedt ins dortige Depot verlegt.

Kevin (25) war damals schon mit von der Partie. Begeistert von der Idee, Menschen in Not helfen zu können, absolvierte der junge Schleswiger sämtliche Kurse und Seminare binnen weniger Monate. Danach blieb er so konsequent bei der Sache, dass er mittlerweile „Chef“ der sechsköpfigen Truppe ist. „Ich mag die Vielseitigkeit der Einsätze, an denen wir beteiligt sind“, sagt der gelernte Straßenbauer, der oft als Fahrer hinter dem Steuer des Fahrzeugs sitzt.

In diesem mit vier Liegen ausgestatteten Wagen können sie Patienten ebenso behandeln wie in einem separaten Zelt. „Ich weiß zwar nicht mehr so genau, wie das alles angefangen hat, aber ich habe meinen Entschluss, diesen Weg zu gehen, noch keinen einzigen Tag bereut“, betont er.

Auch Fabian (22) aus Schuby ist seit 2012 dabei. Bedingt durch seine berufliche Tätigkeit brauchte der Zimmerer und Tischler mehr Zeit, um alle erforderlichen Scheine zu machen: fünf Jahre insgesamt. „Auch das ist völlig okay! Jeder durchläuft seine Ausbildung so, wie er kann und die Zeit dafür findet – schließlich ist und bleibt das ein Ehrenamt“, betont Carsten Soll (56), der selbst mit 14 Jahren als Schulsanitäter angefangen hat. Heute sitzt der Silberstedter als Kreisbereitschaftsleiter im Vorstand des DRK-Kreisverbandes .

Lea (22) aus Treia kam als „Opfer“ zur Truppe: „Ich hatte mich bei einer Veranstaltung verletzt. Kevin war als Sanitäter vor Ort und hat mich behandelt. Seine Souveränität hat mich nicht nur beeindruckt – ich wollte das auch können“, sagt sie und man merkt ihr an, wie stolz sie darauf ist, jetzt eine von ihnen zu sein.

Die Helfer-Karriere von Florian (38) begann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Gemeinsam mit seiner Verlobten Jennifer (31) wechselte er später zum DRK, dort sahen beide für sich vielfältigere Aufgaben und bessere Perspektiven. Regelmäßig übernehmen die beiden mit ihren Kollegen den Sanitätswachdienst beim Handballturnier in Jübek, beim Schuby Open Air und beim Fahrturnier in Klappschau. Hinzu kommen sportliche Veranstaltungen sowie Ringreiter- und Feuerwehrfeste.

Auch jenseits der Amtsgrenzen schätzt man ihre Bereitschaft: „In Viöl sind wir schon seit Jahren beim Wiesenspektakel dabei“, sagt Kevin und betont, dass er noch nirgendwo schlechte Erfahrungen mit uneinsichtigen Festbesuchern machen musste. „Natürlich sorgt der Alkohol manchmal für einen etwas rauen Ton, aber mit einer klaren Ansage bekommen wir die Situation immer gut in den Griff“, sagt er.

Spezialisten in der Versorgung verletzter oder erkrankter Menschen sind sie alle, Fabian allerdings hat ein besonderes Händchen dafür, verletzte Kinder zu trösten: „Er ist unser bester Pflasterkleber“, necken ihn seine Kollegen manchmal. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und Lust hat, sich der Gruppe anzuschließen und von der Pike auf zu lernen, anderen Menschen zu helfen, meldet sich in der DRK-Geschäftsstelle bei Tom Wierk unter Telefon 0 46 21 / 819-50. Träger der Sanitätsbereitschaft ist seit Anfang 2019 der DRK-Ortsverein Silberstedt unter dem Vorsitz von Gabi Thoben, die bei Interesse ebenfalls Auskunft erteilt.