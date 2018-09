Holm Schleswig : „Hein Meister“ ist wieder da

Alter Schleikahn wurde aufwendig restauriert

von Joachim Pohl

13. September 2018, 16:13 Uhr

Vor zehn Monaten bestand der 70 Jahre alte Schleikahn „Hein Meister“ aus kaum mehr als modrigem Holz. Nun ist die Restaurierung kurz vor dem Abschluss. Dank der Zusammenarbeit der LAG AktivRegion Schlei-Ostsee, der Stadt Schleswig, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und der Werft Modersitzki mit dem Holmer Segelverein ist es gelungen, den Jugendkahn des Vereins von Grund auf zu restaurieren. Viele Stunden Arbeit und viel Geld haben alle in dieses Projekt gesteckt. Nun ist es geschafft: „Hein Meister“ kommt wieder an den Holm. Im Rahmen der traditionellen Twiebakken-Regatta des Holmer Segelvereins wird die Rückkehr des Kahns am Sonntag, 16. September, 11.30 Uhr auf dem Vereinsgelände am Netzetrockenplatz gefeiert. Neben Informationen zum Projektablauf sind die Besichtigung des restaurierten Kahns und seine „Taufe“ zur Wieder-in-Dienst-Stellung vorgesehen. Direkt im Anschluss um 14 Uhr startet die Tweebakken-Regatta.