Bauern-Lobbyist aus Schaalby : Heimliches Stall-Video: CDU-Kandidat Dirk Andresen unter Druck

Dirk Andresen will in den Bundestag – doch nun bringen Bilder aus einem Schweinestall den Bauern-Lobbyisten in Bedrängnis.

von Alf Clasen

24. August 2020, 16:49 Uhr

Schaalby | Wir erreichen Dirk Andresen telefonisch, als er gestern im Zug auf dem Weg nach Ludwigshafen unterwegs ist. Dort wird der Bauer aus dem Schaalbyer Ortsteil Moldenit heute an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der Landwirtschaft teilnehmen. Als Sprecher der Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LsV) ist er seit vergangenem Herbst bundesweit ein gefragter Gesprächspartner, hat als Organisator von Trecker-Demos auf sich aufmerksam gemacht, war sogar schon zwei Mal zu Gast im Berliner Kanzleramt. „Es ist eine spannende Zeit für mich“, sagt der Agrar-Lobbyist.

Doch jetzt ist der 55-Jährige, der für die CDU in den Bundestag einziehen möchte, unverhofft unter Druck geraten. Unter der Überschrift „Sauerei im Stall“ berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe über die vermeintlich unwürdigen Zustände in einem Schweinezuchtbetrieb im vorpommerschen Siedenbollentin. Andresen hält Anteile an dem Großbetrieb. Dass der Artikel ausgerechnet jetzt – eine Woche vor der CDU-Kandidatennominierung im Wahlkreis 1 (Flensburg-Schleswig) – erschienen ist, hat für Dirk Andresen „ein Geschmäckle“. Schließlich hätten Tierrechtler die Filmaufnahmen aus dem Schweinestall bereits Anfang Juni gemacht.

Mitglieder der Organisation „Animal Rights Watch“ waren in den Betrieb nördlich von Neubrandenburg eingedrungen, hatten ein Video von den Bedingungen im Abferkelbereich gedreht und es anschließend dem „Spiegel“ zur Verfügung gestellt. Die Bilder zeigen Sauen in engen Kastenständen sowie verletzte, sterbende und tote Ferkel.

„Natürlich finde ich die Bilder in dem Video nicht schön anzusehen“, räumt Dirk Andresen ein. Allerdings gehörten tote Tiere bei jeder Tierhaltung dazu. „Die vom ‚Spiegel‘ verbreiteten Bilder könnten aus jedem anderen Betrieb mit Schweinehaltung in Deutschland stammen“, betont er. Gleichwohl habe er umgehend das zuständige Veterinäramt informiert „um sicherzustellen, dass im Betrieb auch weiterhin alle tierschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden“. Wenn er sich etwas vorzuwerfen habe, dann sei es der Umstand, dass er selber nur selten in der 360 Kilometer entfernten Anlage vor Ort sei, sagt Andresen.

Wer dafür verantwortlich ist, dass die Geschichte gerade jetzt publik wurde, darüber will der Landwirt zwar nicht öffentlich spekulieren. Es entstehe aber der Verdacht, „dass hier aus politischen Gründen gezielt ein Streiter für die Rechte von Bauern zum Schweigen gebracht werden soll“, erklärt Andresen. „Es ist schade, dass wir es nicht hinkriegen, einen ehrlichen Dialog zu führen.“ Denn zur Wahrheit gehöre, so Andresen, dass in Deutschland jeden Tag 160.000 Schweine zur Versorgung der Menschen gebraucht würden. Und bereits jetzt würden mehr als 30 Prozent der Ferkel importiert. Wer also mehr Tierwohl einfordere, müsse auch erklären, wie es für die Landwirte möglich sein soll, die dafür notwendigen Investitionen zu refinanzieren. „Populismus ist da völlig fehl am Platz“, betont Andresen, der sich durchaus eine Fleischsteuer vorstellen könnte.

Andresen ist Mitglied der im Juli vom Bundeskabinett eingesetzten „Zukunftskommission Landwirtschaft“. Künftig möchte er sich auch im Bundestag für die Belange seines Berufsstandes und des ländlichen Raums einsetzen. Anfang August hatte der Schaalbyer CDU-Ortsvorsitzende bekanntgegeben, im Wahlkreis 1 für seine Partei bei der Bundestagswahl 2021 antreten zu wollen.

Am nächsten Montag, 31. August, entscheiden die CDU-Kreisverbände Flensburg und Schleswig-Flensburg bei einem gemeinsamen Parteitag in Handewitt, wer als Direktkandidat nominiert wird. Dabei fällt die Entscheidung zwischen der bisherigen Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen (54) aus Wanderup und Dirk Andresen. Weitere Bewerber gebe es bislang nicht, teilte die Schleswiger CDU-Kreisgeschäftsstelle gestern auf Nachfrage mit.

„Unsere Region braucht mehr Aufmerksamkeit. Sie wird in Berlin nicht richtig wahrgenommen“, findet Andresen. Sein Ziel sei es, auch die jüngere Generation wieder für die CDU zu begeistern. Zugleich stehe er für den konservativen Flügel der Partei.

Dass der „Spiegel“-Bericht für ihn absolut ungelegen kommt, ist dem Moldeniter bewusst. Dennoch rechne er sich Chancen aus, das Rennen um die Kandidatur für sich zu entscheiden. Und wenn es nichts wird mit dem Schritt in die große Politik? „Dann werde ich nicht enttäuscht sein“, sagt Andresen. „Ich bin kein Politiker im klassischen Sinne, sondern ich bin Bauer.“