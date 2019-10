jahrestagung in Gelting : Heimatverein der Landschaft Angeln bereitet sich auf Jubiläumsfeier vor

Im kommenden Jahr steht auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze die Volksabstimmung von 1920 im Mittelpunkt.

Avatar_shz von shz.de

29. Oktober 2019, 09:16 Uhr

Gelting | Im kommenden Jahr steht auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze die Volksabstimmung von 1920 im Mittelpunkt. Eine Abstimmung, die beiderseits der Grenze unterschiedlich betrachtet wird. „Für Dänemark ist die Volksabstimmung von 1920 ihre Wiedervereinigung“, erläuterte Stefan Kleinschmidt auf der Jahrestagung des Heimatvereins der Landschaft Angeln in der Birkhalle in Gelting.

Bei Traditionsbewussten Angelner Heimatfreunden ist das Ergebnis der Grenzziehung von 1920 durchaus auch ein Thema, allerdings nicht so emotional beladen, wie nördlich der Grenze. Die Birkhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Auch Referent Stefan Kleinschmidt war für viele ein Grund, nach Gelting zu kommen und sich zu informieren.

Kleinschmidt ist ein Grenzgänger. Sich zur deutschen Minderheit in Nordschleswig bekennend, hat sich Kleinschmidt seit vielen Jahren einen Namen in der Kulturszene gemacht. Bei deutsch-dänischen Projekten taucht regelmäßig sein Name auf. Als Sonderburg den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ anstrebte, war Kleinschmidt unermüdlich und kreativ, in dieses Projekt auch den diesseits der Grenze gelegenen Landesteil Schleswig mit einzubringen. In Dänemark lebend, in Flensburg arbeitend und in Sonderburg als stellvertretender Bürgermeister kommunalpolitisch tätig, war Kleinschmidt gekommen, um den Angelner Heimatfreunden über die Feiern zur Volksabstimmung zu berichten.

„Irritationen und Emotionen werden sichtbar, wenn man unter der Oberfläche kratzt“, stellte Kleinschmidt die Schlagzeile einer in Dänemark erscheinenden Zeitung voran und machte daran deutlich, dass dieses Jubiläum in beiden Ländern unterschiedlich betrachtet wird. In den vergangenen Jahren stand die positive Entwicklung des deutsch-dänischen Verhältnisses im Mittelpunkt, wenn Jubiläen gefeiert wurden, die beide Volksgruppen ansprachen. Insbesondere die kulturelle Zusammenarbeit wurde gewürdigt. Anders bei diesem Jubiläum. „Dänemark feiert die Wiedervereinigung ihrer Nation“, machte Kleinschmidt deutlich.

Die besondere Bedeutung wird durch die Vorbereitung der Feierlichkeiten unterstrichen. Ein prominent besetztes dänisches Präsidium bereitet die Feiern vor, vier Ministerien sind involviert. 30 Millionen dänische Kronen sind im Etat eingeplant. Alleine Sonderburg hat in seinem Etat 1,2 Millionen Kronen zur Verfügung. Dänemark feiert sich mit vielen kulturellen Veranstaltungen, vom Lieder- und Tanzabend bis zu verschiedenen Tagungen. Die Flaggenfirmen machen Überstunden. Das ganze Land feiert das Jubiläum, nicht nur die Grenzregion.

Verwundert wird in Dänemark gefragt, warum Schleswig-Holstein wesentlich unaufgeregter mit dem Datum umgeht, warum die Schleswig-Holsteiner diese Wiedervereinigung nicht gebührend mitfeieren. Stefan Kleinschmidt machte deutlich, dass auch unser Bundesland mit unterschiedlichen Aktivitäten zur Volksabstimmung vertreten ist. Eine auf Landesebene eingesetzte Arbeitsgruppe, zu der neben Stefan Kleinschmidt Kreispräsident Ulrich Brüggemeier und der Minderheitenbeauftragte des Landes Johannes Callsen gehören, die auch an der Tagung teilnahmen.

Insbesondere Flensburg wird mit drei Projekten im Mittelpunkt stehen. Dazu gehört eine Sonderausstellung unter dem Thema „Perspektivwechsel 2020“, das offizielle Jubiläum durch die Landesregierung mit einem Bürgerfest und eine Grenzüberschreitende Gartenschau. „Wichtig ist uns viele Projekte mit dänischen Partnern zu koordinieren“, kündigte Kleinschmidt an, denn die Bevölkerung wünsche eine Zusammenarbeit über den Grenzzaun hinweg.