B76 in Schleswig : Hasselholmer Talbrücke: In zwölf Jahren muss ein Neubau her

An der Brücke wurden in den vergangenen Wochen Risse beseitigt – dauerhaft zu retten ist das Bauwerk damit aber nicht.

von Sven Windmann

30. September 2020, 17:54 Uhr

Schleswig | Dass fast eineinhalb Monate lang an der Hasselholmer Talbrücke gearbeitet wurde, haben nur die wenigsten Schleswiger mitbekommen. Kein Wunder, wurden die umfangreichen Verstärkungsmaßnahmen doch ausschließlich unterhalb des 375 Meter langen Bauwerkes im Zuge der Bundesstraße 76 vorgenommen. Knapp 180.000 Euro hat sich der Bund die Maßnahme kosten lassen, bei der in erster Linie Risse an Längssteifen und Querträger der Fahrbahnplatte beseitigt wurden. Konkret wurden dazu partiell in kleinerem Umfang Stahlteile zur Verstärkung angeschraubt.

Inzwischen sind die Arbeiten beendet worden. Fest steht aber jetzt schon: Auch damit ist die marode Brücke dauerhaft nicht zu retten. Denn bereits seit Jahren weiß man, dass die Lebensdauer des Bauwerks begrenzt ist. Genauer gesagt: Beim zuständigen Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) in Kiel geht man davon aus, dass die sogenannte Stahlträgerbrücke noch eine „Restnutzungsdauer“ von zwölf Jahren hat. Bis 2032 also muss ein Neubau her. Wie der realisiert werden könnte, das steht noch nicht fest. Aber: „Die Vorplanungsphase für einen Ersatzneubau hat bereits begonnen“, erklärt die LBV-Pressestelle auf Nachfrage. Über eine Alternativlösung, etwa die Verlegung der B76 ins Tal, werde dabei nicht nachgedacht.

Rund 10.000 Fahrzeuge fahren im Schnitt täglich über die Brücke oberhalb des Hotels „Waldschlößchen“. Bereits seit 2014 rollt der Verkehr nur noch einspurig über das Bauwerk, das 1967 eingeweiht wurde. Zudem gibt es schon seit Jahren eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Durch diese Maßnahmen erhoffte sich der LBV eine deutliche Lebensdauerverlängerung.

Gleiches gilt für die nur wenige hundert Meter weiter südlich gelegene Gottorfbrücke. Bei ihr, so heißt es schon seit Jahren, seien die Schäden noch größer als an der deutlich längeren Hasselholmer Talbrücke. Zumal die Gottorfbrücke täglich von etwa doppelt so vielen Fahrzeugen befahren wird, bedingt durch die Ein- und Ausfahrt Schleswig-Mitte.

Noch hält sich der LBV mit konkreten Aussagen zu möglichen Neubauplänen für beide Brücken zurück. Man kann sich aber schon jetzt ausmalen, dass Schleswig hier in etwa zehn Jahren zwei echte Mammutaufgaben bevorstehen.