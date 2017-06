Amt Geltinger Bucht : Hasselberg will selbst entscheiden

vergrößern 1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

Hasselberg | Der vom Amt Geltinger Bucht vorgeschlagene Zusammenschluss der Gemeinden zur Finanzierung der Kindertagesstätten stößt bei der Hasselberger Gemeindevertretung auf keine Gegenliebe. Während einer langen Aussprache anlässlich der jüngsten Sitzung waren sich alle Mandatsträger von Anfang an einig: An dem bewährten Verfahren, in das maßgeblich auch die Kirchengemeinde Gundelsby-Maasholm als Träger der Kita Kieholm eingebunden ist, wird nicht gerüttelt.

Bürgermeister Hans-Heinrich Franke sagte dazu, bei der vom Amtsvorsteher ins Spiel gebrachten finanziellen Verschmelzung zu einem Zweckverband würden die Kindertagesstätten ihre Identität verlieren. Für die in der Einrichtung Kieholm betreuten 75 Kinder müsse es dabei bleiben, dass alle Verantwortlichen vor Ort – unter Mitsprache auch der Eltern – über die Gebührenkalkulation selbst entscheiden können – also ohne „Fernsteuerung“ aus Steinbergkirche. Diese Auffassung werde ebenso in Kronsgaard, Maasholm und Rabel vertreten, merkte Franke an.

Amtskämmerer Hauke Scharf, in der Sitzung als Protokollführer tätig, unterstrich, dass mit der Änderung der finanziellen Strukturen keinesfalls Eingriffe in die inhaltliche Gestaltung der Kita-Arbeit verbunden wäre. Die Gemeindevertreter hielten sich jedoch an die alte Weisheit, nach der Vorsicht als die Mutter der Porzellankiste gilt.

Mit Unverständnis quittierten die Mandatsträger die Ablehnung der Straßenverkehrsbehörde auf eine Temporeduzierung von 80 auf 50 Stundenkilometer im Bereich der Kieholmer Kreuzung: Dort – unweit der Grundschule und Turnhalle – zweigen von der Nordstraße die Straßen nach Maasholm und Schwackendorf ab. Begründet wird das Nein vor allem mit dem Ergebnis einer früheren Verkehrszählung. Es habe sich gezeigt, dass innerhalb von zehn Jahren (bis 2015) der Fahrzeugverkehr um

30 Prozent zurückgegangen sei, zitierte der Bürgermeister aus dem blauen Brief der Behörde. Außerdem habe es noch nie an der Kreuzung einen Unfall gegeben, heißt es ergänzend. Gemeindevertreter Gerd-Ludwig Kraack empfand diese Feststellung als „Lachnummer“ und berichtete sogar von illegalen nächtlichen Auto- und Motorradrennen, die er selbst beobachtet habe. Jetzt wünschen sich die Gemeindevertreter, dass wenigstens die Polizei häufiger als bislang Radarkontrollen in dieser Gefahrenzone vornimmt.

Weiteres in Kürze:

>Die Kommunalaufsicht hat wegen des hohen Defizits eine Anhebung der Grundsteuern verlangt. „Wir werden diese Forderung im nächsten Haushaltsjahr berücksichtigen müssen“, erklärte Franke. Aktuell fallen dennoch neue Ausgaben an, darunter 4500 Euro für zwei neue Pumpen und 3400 Euro für den Einbau einer speicherprogrammierten Steuerung des Klärwerks Eversholz.

>Die Anschaffung des TSF-Löschfahrzeugs mit einer technischen Vorrichtung für Ölschadenbekämpfung beantragte die Vertretung gemäß des Feuerwehrbedarfsplans 2018 auf Amtsebene.