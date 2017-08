Festival in In Schuby : Hart, härter ... Meltdown

vergrößern 1 von 1 Foto: Pia Heibach 1 von 1

Das sechste Mal steht am kommenden Wochenende das „Meltdown Festival“ vor der Tür, und zum zweiten Mal findet Norddeutschlands beliebtes Underground-Festival in Schuby statt. Auch dieses Mal gibt es wieder einiges zu hören, zu sehen und zu erleben, versprechen die Veranstalter. Erstmalig können demnach die Fans beim „Meltdown Festival“ an zwei Tagen den „Underground Metal“ aus aller Welt abfeiern.

Außerdem gibt es für alle Metal-Enthusiasten gleich noch eine gute Nachricht: In diesem Jahr gibt es die Möglichkeit zu campen.

Am Freitag, 1. September, öffnet um 16 Uhr das Campinggelände am Nordring seine Tore. Nur zwei Stunden später können sich dann alle feierwütigen Metaller bei kühlen Getränken und leckerem Essen zu günstigen Preisen das Freitagsprogramm auf der Zeltbühne zu Gemüte führen. Der Freitag bietet hauptsächlich regionale Bands aus Schleswig-Holstein. „Casket Inc.“ aus Dithmarschen mit einem Mix aus Heavy Metal und Hardrock-Riffs, „Sacrifized“ aus Bad Segeberg mit Thrash Metal, „Cyborg“ aus Hamburg mit einer sich großer Beliebtheit erfreuenden Mischung aus Industrial und Sci-Fi Metal, ebenfalls aus Hamburg die Power-Metaller von „Shadowbane“, berühmt und berüchtigt für ihre Bühnenshow, und zum krönenden Abschluss die durchstartenden Thrasher von „Rezet“. Ganz besonders freuen sich die Organisatoren, dass „Rezet“ mit dem Schubyer Publikum das Erscheinen ihrer EP „You asked for it“ feiern werden.

Der Sonnabend beginnt um 14 Uhr. Auf zwei Bühnen wird dann dem Underground gehuldigt. Für die Beschallung sorgt dabei eine Vielzahl von Bands aus mehreren Ländern. „Dustrace“ aus Kiel spielen klassischen Hardrock, „Brazing Bull“ bieten Nu Metal, der an ihre unüberhörbaren Vorbilder „Linkin Park“ und „Limp Bizkit“ erinnert. „Slowly Rotten“ feiern mit Ihrem Slam/Death Metal in Schuby ihr zehnjähriges Bestehen. Anders, aber nicht weniger extrem geht es beim Extremmetal von „Ctulu“ zur Sache, ebenso bei den Pyroexperten von „Extinct“. „Steel Inferno“ aus Dänemark werden dann alle Fans des klassischen Heavy Metal befriedigen. Und wer davon nicht genug bekommen kann, wird seine wahre Freude an „Booze Control“ aus Braunschweig haben.

In eine ganz ähnliche Kerbe hauen dann die Jungs um Frontfrau Linnea von „Tyranex“ aus Schweden. Mit einer Mischung aus Speed und Thrashmetal wird hier das Gaspedal ordentlich durchgetreten. Von der Geschwindigkeit kommen da wohl nur noch der brasilianische Export „Lacerated and Carbonized“ sowie die Tschechen von „Fleshless“ mit. Beide spielen Death Metal. Und weil aller guten Dinge drei sind, steht auch noch das Kieler Abrisskommando „Divivde“ auf der Bühne – Death Metal mit einer Prise Melodie in den ansonsten walzenden Riffs.

Karten für den Festival-Sonnabend gibt es online für 10 Euro im Vorverkauf (plus Gebühr) oder 15 Euro an der Abendkasse. Wer campen will, muss sich zusätzlich ein Campingticket (nur online) für 15 Euro (plus Gebühr) buchen, dieses Ticket beinhaltet neben dem Camping (Fr+ Sa) auch den Eintritt für den Freitag (limitiert). Alle Nicht-Camper kommen am Freitag für 5 Euro aufs Gelände.



>www.meltdown-metal.com