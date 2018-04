Happy-End nach Großeinsatz

von Gero Trittmaack

29. April 2018, 17:16 Uhr

Gestern am frühen Nachmittag bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem zehn Jahre alten Mädchen aus Silberstedt, das seit dem frühen Morgen von ihren Eltern vermisst wurde. Die Meldung wurde im Radio gesendet und im Internet verbreitet. Zeitgleich wurde in Silberstedt und Umgebung eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet, an der Schutzpolizei, Kripo, Feuerwehr und zwei Rettungshundestaffeln beteiligt waren. Die Suche verlief zunächst ergebnislos, dann jedoch gab es aufgrund der Rundfunkmeldung Hinweise darauf, dass sich das Mädchen in Kappeln aufhalten könnte. Dort wurde die Zehnjährige auch aufgegriffen. Das Kind wurde unversehrt an seine Eltern übergeben.