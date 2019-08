Amtswechsel in Husby : Hans-Christian Matzen ist neuer Bürgermeister

Burkhard Gerling übergibt das Amt vereinbarungsgemäß und wird selber neuer stellvertretender Dorfchef.

13. August 2019, 15:23 Uhr

Husby | Blumensträuße, Weinpräsente, viel Lob: In großer Harmonie, die Fraktionsgrenzen von CDU, SPD und SSW übergreifend, gab nach gut vierjähriger Amtszeit Husbys Bürgermeister Burkhard Gerling (SPD) vereinbarungsgemäß das Amt ab und wurde Stellvertreter des neuen Bürgermeisters Hans-Christian Matzen (CDU). Einstimmig votierten die 13 Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung mit den vorgeschriebenen Wahlen für diesen „fliegenden Wechsel“ an ihrer Spitze.

Viele Projekte seien ihm in den vergangenen Jahren gelungen und weitere auf einem guten Weg, unterstrich Burkhard Gerling in seinem kurzen Rückblick. Das sei aber auch den anderen mitwirkenden Gemeindevertretern zu verdanken. Demnach haben sich alle gemeinsam für das Wohl des Ortes und das seiner - inzwischen fast 2.500 - Einwohner eingesetzt. Von allen Rednern wurde die klar ökologische Ausrichtung Husbys hervorgehoben. Die Jugendbewegung Fridays for Future dürfe von den diversen Projekten für den Klimaschutz in Husby und dem Amtsbereich Hürup begeistert sein, meinte Gerling. „In einer solchen Gemeinde war es für mich eine Freude, Bürgermeister gewesen zu sein.“

„Du hast einen sehr, sehr guten Job gemacht“, würdigte Nachfolger Hans-Christian Matzen seinen Vorgänger. „Du warst dafür der Motor, insbesondere durch die vertragsrechtlichen Kenntnisse“, sagte Matzen und nannte Projekte wie die Realisierung des Lichthofes, die im Gange befindlichen Neugestaltung der Dorfmitte, das Neubaugebiet Bregning-West mit richtungsweisender umwelt- und energieschonender Wärmeversorgung, den Erwerb der Konversionsfläche Marinefunkstation mit Umwandlung in einen regenerativen Energiepark und die Sicherstellung der Arztsitze Husby/Freienwill in Form des Medizinischen Versorgungszentrums in Trägerschaft der Sozialstation.

Auch der stellvertretende Amtsvorsteher Peter Asmussen (Tastrup) und der Chef der Amtsverwaltung, Hans-Werner Pöhlmann würdigten den Einsatz Gerlings. Sie setzten nun voll darauf, dass durch Hans-Christian Matzen die Kontinuität des erfolgreichen Wirkens gesichert werde. Es sei „schön, dass sich die Gemeinde so lebenswert weiterentwickele“, hieß es.

Hintergrund zum Bürgermeisterwechsel: Aus der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 war die CDU mit 44,9 Prozent (sechs Sitze) vor der SPD 36,3 Prozent (fünf Sitze) als Gewinner hervorgegangen. Der SSW erreichte 16,7 Prozent (zwei Sitze). Damit hatte sich das frühere Kräfteverhältnis zwischen CDU (fünf Sitze) und SPD (sechs Sitze) umgekehrt. Der SSW blieb mandatsbezogen gleich. Die CDU hatte Matzen als Bürgermeisterkandidat auf dem Plan; die SPD ihren Ortsvorsitzenden und bisherigen Bürgermeister Gerling. Die Gemeindevertretung akzeptierte damals die Absicht, Gerling im Amt zu behalten, bis unter seiner Ägide begonnene wesentliche Vorhaben abgeschlossen oder eingeleitet sind.