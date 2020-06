Schafflund : Hannemarie Rolf schreibt in ihrer Drosselchronik über gelebte Nachbarschaft

Hannemarie Rolfs beschreibt das Leben wie in „einer großen Familie“ in Schafflund.

Avatar_shz von shz.de

05. Juni 2020, 16:45 Uhr

Schafflund | Einen dicken Ordner mit der „Drosselchronik“ hält Hannemarie Rolfs aus Schafflund in ihren Händen. Spannende, lustige und auch traurige Ereignisse werden beim Durchblättern lebendig – Geschichten aus dem Mikrokosmos einer einzigen Straße in einem Neubaugebiet aus den 1970er-Jahren. „Wir waren wie eine große Familie“, erzählt Hannemarie Rolfs, die seit nunmehr 50 Jahren alles gesammelt und notiert hat, was im Drosselweg passiert ist. Damals war von Datenschutz noch keine Rede, und so füllten die Häuslebauer der ersten Stunde bereitwillig Formulare aus, in denen nach dem Mauerwerk, dem reichlich vorhandenen Grundwasser, der Finanzierung und den Heizkosten gefragt wurde. Kaum vorstellbar, dass der Ölpreis 1970 bei 0,09 DM und 1980 bei 0,56 DM lag. Ab 1968 entstanden peu à peu acht Eigenheime, Richtfeste wurden gefeiert und der Einzug der jungen Familien. „Unsere Kinder waren alle in einem Alter“, blickt Hannemarie Rolfs zurück. Und weil das in vielen Neubaugebieten auch heute noch der Fall sei, möchte sie ihre Idee einer Straßenchronik als Anregung gern zur Nachahmung empfehlen. Gerade hat sie von Familie Vestermann eine Handvoll Karten erhalten, alte Einladungen, die sie mit den Kindern zusammen für die über 20 Straßenfeste in den ersten Jahren gestaltet hatte. Aktiv wurde sie auch, als ein Fußballturnier zwischen den „Vogelstraßen“ veranstaltet wurde: „Ich habe Zipfelmützen genäht und sie mit Amsel, Drossel, Fink und Star versehen.“ Gern erinnern sich die Drosselweg-Anwohner an Sonnenwendfeiern, Fahrradrallyes mit versteckten Schätzen, Laternenumzüge und an die Idee, auf einem Streifen Gemeindeland einen Spiel- und Grillplatz zu bauen. Der geplante Carport für die gemeinsamen Feste blieb allerdings eine viel diskutierte Vision. Während der Schneekatastrophe 1978/79 bewährte sich der ohnehin gute Zusammenhalt der eingeschworenen Gemeinschaft. Und schon wurde aufgrund des Fahrverbots wieder eine neue Idee geboren: Ein Wettkampf im Besenwerfen, ähnlich dem Boßeln, der mit einem Mittagessen in Wallsbüll gekrönt wurde und ein paar Jahre seine Wiederholung fand. Dennoch musste natürlich auch viel Schnee geschaufelt werden, organisiert vom damaligen Schneevogt Karl-Otto Meyer. Hannemarie Rolfs ist bis heute eine rührige Frau, die für ihre zahlreichen Ehrenämter in der Gemeinde mehrfach ausgezeichnet wurde. Ihr Vorschlag, 1978 einen Wettbewerb für ein Gemeindewappen auszuloben, wurde damals gleich in die Tat umgesetzt, und Peter Siedenburg aus dem Buchauweg, der den 1. Preis erhielt, lud für sein Preisgeld von 500 DM alle Anwohner zum Spanferkelessen ein. In 50 Jahren hat sich viel verändert, viele Seiten der Chronik sind nicht nur mit Fotos und Zeitungsausschnitten bestückt, die Sammlung von Hochzeits- und Geburtsanzeigen legen davon ebenso Zeugnis ab wie die Todesanzeigen, die Bilder der neuen Eigentümer und, ganz aktuell, der erste Abriss in der Nachbarschaft. Dennoch ist für Hannemarie und Claus Rolfs, die inzwischen als einzige „Ureinwohner“ im Drosselweg leben, der Wahlspruch geblieben: „Zieht jemand ein, ist einer krank, die Nachbarn helfen, Gott sei Dank.“