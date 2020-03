Handewitt : Hannah und Max dürfen das Haus nicht verlassen: „Quarantäne ist sooo langweilig“

Familie Friedrichsen aus Handewitt ist in häuslicher Isolation: Strenge Auflagen, kein Kontakt zum Gesundheitsamt und genervte Kinder.

von Gero Trittmaack

19. März 2020, 12:18 Uhr

Handewitt | Zwei Wochen nicht in die Schule, allein mit den Eltern und den Hunden „Diego“ und „Tobi“ zu Hause, viel freie Zeit – eigentlich ist der Gedanke an eine Quarantäne aus Kindersicht doch gar nicht so schlecht. Die Realität aber sieht ganz anders aus. Die achtjährige Hannah Friedrichsen und ihr ein Jahr jüngerer Bruder Maximilian sind schon nach wenigen Tagen genervt: „Quarantäne ist sooo langweilig.“ Viel lieber würden die beiden Grundschüler Freunde treffen und auf den Spielplatz gehen, der verlassen direkt auf dem Nachbargrundstück liegt.

Dürfen sie aber nicht, denn sie gehören zu den mehr als 300 Grundschülern in Handewitt, die mit ihren Eltern in Quarantäne gehen mussten und seitdem das Haus nicht mehr verlassen dürfen und strenge Auflagen erfüllen müssen. Die Eltern von Hannah und Maximilian, Cora und Stefan Friedrichsen, haben zu Beginn der „Absonderung“, wie es im Amtsdeutsch heißt, einen vierseitigen Brief vom Gesundheitsamt in Schleswig bekommen, in dem ihre Pflichten genau beschrieben sind: Sie dürfen keinen Besuch bekommen, müssen sich untersuchen lassen, den Mitarbeitern des Amtes jederzeit Zutritt gewähren, zweimal täglich Fieber messen, ein Tagebuch über Temperatur, Symptome und allgemeine Aktivitäten führen. Und möglichst auch nicht zusammen essen und sich in einem anderen Raum aufhalten als die anderen Familienmitglieder. Daran müssen sie sich halten. Tun sie es nicht, gilt das als Straftat und wird mit einer Geldstrafe oder sogar mit Gefängnis bis zu zwei Jahren geahndet.

Aber wie soll das gehen? Schließlich muss die Familie essen, und auch die Hunde müssen regelmäßig raus. Aber da hat die Familie Friedrichsen Glück: Die beiden Hunde werden jeden Tag von der Oma für eine große Runde abgeholt – und für das Einkaufen gibt es genügend Verwandtschaft in der Umgebung.

Damit es später in der Schule klappt, sind Hannah und Max von ihrer Schule mit ausreichend Material versorgt worden, das ihre Mutter täglich verteilt. Sie hat aber längst bemerkt, dass die Kinder damit nicht so ganz zufrieden sind: „Hannah vermisst die Schule und würde gern mehr tun, Max muss manchmal schon überredet werden, weil er lieber den ganzen Tag spielen würde“, sagt Cora Friedrichsen, aber auch: „Die Kinder sind total genervt.“ Und vom Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel haben sie schon lange die Nase voll.

Auch ihre Mutter ist genervt: Eigentlich sollte die Familie jeden Tag einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. In den ersten drei Tagen der Quarantäne aber ist gar nichts passiert. „Und wenn ich selbst anrufe, nimmt niemand den Hörer ab.“ Und in der Whats-App-Gruppe der Eltern gebe es immer neue und widersprüchliche Meldungen. Das führe zu Verunsicherung. Auf Nachfrage in der Pressestelle des Kreises hieß es dazu, das Gesundheitsamt stehe in ständigem Kontakt mit den Menschen in Quarantäne.

Am vergangenen Dienstag begann für Familie Friedrichsen die häusliche Isolation. Durchhalten müssen sie noch bis zum Mittwoch nächster Woche. Das sind keine zwei Wochen, weil der letzte Kontakt der Kinder in der Grundschule zählt. Und der war am 11. März.

Das Durchhalten ist besonders für Max nicht einfach. Denn er wird heute acht Jahre alt, kann seinen Geburtstag aber aus gegebenem Anlass nicht mit seinen Freunden feiern. Sein Trost: „Ich bekomme ja von Mama und Papa Geschenke, mit denen ich schon einmal spielen kann.“ Zu dem Zeitpunkt wusste Max allerdings noch nicht, dass sein Hauptgeschenk ein nagelneues Fahrrad sein würde, für das alle zusammengelegt haben. Das Geschenk wird er sich in den nächsten Tagen nur anschauen können, durch die Gegend flitzen darf er damit erst nach der Quarantäne.