Glücksburg : Hang abgerutscht – Strand gesperrt

Vorsicht „ Lebensgefahr“: Damit niemand zu Schaden kommt, hat das Ordnungsamt der Stadt Glücksburg einen Abschnitt der Promenade am Strand gesperrt.

Avatar_shz von shz.de

23. Februar 2020, 15:55 Uhr

Glücksburg | Der ergiebige Dauerregen der vergangenen Tage hat an der Strandpromenade in Glücksburg den Erdboden so stark aufgeweicht, dass vor einem Villengrundstück ein Stück Hang abrutschte. Bäume, Steine und Erdmassen sind an dem Hang hinunter bis auf den Promenadenweg gefallen. Die Uferpromenade und der Strand sind in dem Bereich komplett gesperrt. „Es besteht höchste Lebensgefahr durch plötzliches Abrutschen eines Erdhanges auf die Promenade und den Strandbereich. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder“, heißt es auf einem an der Absperrung im Namen des Ordnungsamtes der Stadt Glücksburg befestigten Zettels.