Bergenhusen : Handwerkszentrum Kropp-Stapelholm besteht seit zehn Jahren

Geschäftsführer Hans Christian Langner gründete die Gemeinschaft in Bergenhusen.

18. August 2020, 08:16 Uhr

Bergenhusen | Das Handwerk mit unterschiedlichen Gewerken, Baumarkt und Druckerei, Steuerbüro und Fachanwalt, IT-Branche und Immobilien, Krankenkasse und Versicherung – das alles findet der Bürger unter einem Dach im Handwerkszentrum Kropp-Stapelholm. Vor zehn Jahren wurde diese Gemeinschaft von und mit Hans Christian Langner als Geschäftsführer in Bergenhusen gegenüber der Dorfkirche ins Leben gerufen. „Wir bieten mit unserem Netzwerk fachliche Kompetenz und Beratung aus einer Hand“, sagt der Elektromeister, der auch seit 24 Jahren Kreishandwerksmeister ist. Nicht nur die Vernetzung sei das Anliegen, das Handwerkszentrum biete auch Informationen über Technik, Material und Möglichkeiten wie in der Ausstellung zum Thema Straßenbeleuchtung im Außenbereich bis hin zur Ausbildungsbörse für den Nachwuchs in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft in Schleswig. „Wir suchen dringend Lehrlinge im Handwerk“, so Langner. Darüber hinaus unterstützen die sechzehn Mitglieder Projekte aller Art mit Spenden. Das Stipendium der Meisterförderung für Nachwuchskräfte gehört ebenso dazu wie die Finanzierung von Auszubildenden in einer Berufsschule in Tansania, wo Sabine und Matthias Mau aus Kappeln eine Berufschule gegründet haben.

Das Handwerkszentrum war auch dazu gedacht, das Zusammenwachsen der Dörfer im Amt Kropp-Stapelholm zu fördern. Dazu gehörte die Baumpflanzaktion, bei der in jedem Dorf eine Eiche gepflanzt wurde von Mitgliedern des ehemals anderen Amtes als Zeichen für das Zusammenwachsen.

Die Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen muss in diesem Jahr ausfallen und damit auch die Wahl der Storchenkönigin in Bergenhusen. „Wir haben als Datum den Mai 2021 anvisiert“, sagte Langner. Die Arbeit sei vor zehn Jahren eine andere gewesen und nicht so reichlich. Die Mitgliederfirmen sollten sich gegenseitig helfen und unterstützen. Im Laufe der Jahre sei dieses Miteinander weniger geworden, weil jeder Betrieb für sich volle Auftragsbücher zu verzeichnen habe. Für das nächste Jahrzehnt wünscht sich der Handwerksmeister, dass sich Bürger und Kommunen vermehrt der fachlichen Beratung und Koordination des Handwerkszentrums bedienen. Guten Kontakt gibt es im Dorf zum CDU-Ortsverein und so war die Vorsitzende Inken Klink zum Gratulieren gekommen.