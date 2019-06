Polizei sucht Zeugen : Handtaschenraub in Schleswig

Ein Unbekannter entriss einer 52-Jährigen vor der Friedrichsberger Volksbankfiliale ihre Handtasche.

von shz.de

20. Juni 2019, 13:20 Uhr

Schleswig | Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwoch einen Handtaschenraub vor der Volksbankfiliale in der Friedrichstraße in Schleswig beobachtet haben. Gegen 14.05 Uhr verließ eine 52-Jährige die Volksbankfiliale. Auf dem Weg zu ihrem Auto, das sie auf einem Parkplatz gegenüber der Bank geparkt hatte, wurde sie unvermittelt von hinten angegriffen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter entriss ihr trotz einiger Gegenwehr die mitgeführte Handtasche, wobei die Geschädigte stürzte und sich verletzte.

Der Täter flüchtete durch einen Verbindungsweg rechtseitig der Volksbank in Richtung Georg-Pfingsten-Weg. Eine Zeugin versuchte ihm zu folgen. Ihr kam auf dem Verbindungsweg eine Frau mit Hund entgegen, der sie noch zurief, sie möge den Dieb stoppen. Der weitere Fluchtweg des Räubers ist unbekannt.

Er trug ein blaues Kapuzenshirt

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 15-20 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, sehr schlank. Er mit einer dunklen Hose und einem blauen Kapuzenshirt bekleidet. Möglicherweise trug er eine Sonnenbrille.

Der Überfall dürfte von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schleswig unter der Rufnummer 04621/840 zu melden. Der junge Mann soll sich schon Stunden zuvor im Bereich der Friedrichstraße, auch vor der Volksbank sitzend, aufgehalten haben. Er fiel auf, weil er die Kapuze auffällig tief vor das Gesicht gezogen hatte.

Auch werden weitere Zeugen gesucht, zum Beispiel die Hundehalterin, die den weiteren Fluchtweg des Räubers beschreiben können.

