ERfolgreiches Geschäftsjahr : Handewitter Raiffeisenbank weiter auf Wachstumskurs

Geldinstitut verteilte 2019 mehr als 87.000 Euro an Spenden und Sponsoring.

26. November 2020, 18:10 Uhr

Handewitt | Über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 berichtete Vorstandsmitglied Ute Messenkopf auf der Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank eG Handewitt, die aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie erstmalig virtuell stattfand. Mit dem Jahresabschluss 2019 präsentierte der Vorstand der Raiffeisenbank Handewitt, Martin Rudolph und Ute Messenkopf, den Mitgliedern ein solides und gutes Betriebsergebnis mit einer stabilen Ertragslage. Die Raiffeisenbank ist gut aufgestellt und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs.

Die Bilanzsumme wird bei einem Anstieg von 10,0 Prozent mit 318,4 Millionen Euro zum Jahresende 2019 ausgewiesen. Der größte Posten auf der Aktivseite, das Volumen der Kundenkredite, erhöhte sich im Jahr 2020 um 11,2 Prozent auf 280,8 Millionen Euro. Die Schwerpunkte des Kreditgeschäftes lagen im Bereich der privaten und gewerblichen Baufinanzierungen.

Die Kreditvergabe, insbesondere in der privaten Wohnungsbaufinanzierung profitiert vor allem noch von den niedrigen Zinsen. Weitere Schwerpunkte des Kundenkreditvolumens bilden die Ausleihungen in der Landwirtschaft mit 14 Prozent, während der Anteil an Erneuerbaren Energien 18 Prozent zum Jahresende 2019 beträgt. Die Kundeneinlagen haben sich mit einem Zuwachs von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 167,5 Millionen Euro erhöht.

Entgegen der Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht, keine Dividende auszuzahlen, hat die Raiffeisenbank entschieden, aufgrund des guten Ergebnisses 2019 ihre Mitglieder am Erfolg teilhaben zu lassen und eine Dividende in Höhe von drei Prozent ausgezahlt.

Die Raiffeisenbank eG Handewitt hat im Jahr 2019 in ihrem Geschäftsgebiet über 87.000 Euro an Spenden und Sponsoring verteilt. Mit diesem Betrag werden Schulen, Kindergärten, Sportvereine, die Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr und sonstige gemeinnützige Institutionen unterstützt.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Kundenverhalten hinsichtlich der bargeldlosen Bezahlmodelle und dem Mobil-Banking stark verändert, so dass der Digitalisierung auch zukünftig hohe Bedeutung zukommt und einen wesentlichen Schwerpunkt darstellt. Kräfte werden gebündelt und Synergien genutzt, deshalb ist die Betreuung der Geschäftsstellen in Harrislee und Medelby in die Hände eines Teams gelegt worden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ernst Thomsen und das Aufsichtsratsmitglied Carsten-Peter Asmussen wurden wiedergewählt.