Gemeinderat tagt mit Abstand : Handewitt plant mit angezogener Handbremse

Die Gemeindevertretung beschloss, die Kredithöhe nahezu zuverdoppeln.

27. April 2020, 09:29 Uhr

Handewitt | Handewitts Bürgervorsteher Wolfgang Hennig stand von seinem Platz auf, schritt durch den zwei Meter breiten Spalier der Tischreihen auf den neuen SSW-Gemeinderat Sven Weingardt zu und hielt stets Blickkontakt. Als schon einige Beobachter mit dem obligatorischen Handschlag rechneten, blieb er stehen, wahrte Abstand und drehte wieder ab. So verpflichtet man einen neuen Kommunalpolitiker in Corona-Zeiten.

Der Handewitter Gemeinderat traf sich im Freizeitheim Weding um über die Finanzlage zu beraten. Während dramatische Einbrüche bei der Gewerbesteuer einzuplanen sind, gibt es noch kein Signal von Bund und Land für einen Rettungsschirm, der die Kommunen aus der misslichen Lage befreien könnte. Das bislang kalkulierte Defizit von knapp einer Millionen Euro dürfte deutlich höher ausfallen. Bürgermeister Thomas Rasmussen verhängte Gründonnerstag eine Haushaltssperre. Um die Liquidität der Gemeinde sicherzustellen, stimmte die Gemeindevertretung nun zu, den Höchstbetrag der Kassenkredite von 3,5 auf sechs Millionen Euro heraufzusetzen.

Die Kommunalpolitik wird in den nächsten Wochen an einem Nachtragshaushalt arbeiten müssen. Wolfgang Hennig sprach von einer möglichen Verabschiedung Ende Mai, wurde aber schnell dieser Hoffnung beraubt. Viele Gespräche scheinen nötig, weitere Entwicklungen sollen abgewartet werden. „Wir sollten nichts übers Knie brechen“, sagte Kämmerer Uwe Hansen. „Wir wollen so viel wie möglich für Handewitt bewegen – allerdings mit angezogener Handbremse.“ Der Finanzausschussvorsitzende Jan Philip Schütze terminierte die nächste Sitzung seines Gremiums auf den 17. Juni.

Thomas Rasmussen berichtete über die generelle Lage in Handewitt, das im März „ein Hot-Spot der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein“ war. Damals registrierte das Gesundheitsamt 13 positiv Getestete, etliche Verdachtsfälle und bis zu 1150 Personen in häuslicher Quarantäne. Nun sagte der Bürgermeister: „Die Situation hat sich entspannt, in der Bevölkerung herrscht viel Disziplin und Verständnis.“ Seit nunmehr zehn Tagen gebe es konstant nur noch fünf „aktive“ Fälle.

Bei der Schulschließung griff Handewitt dem landesweiten Trend vor. Die Abitur-Prüfungen an der Siegfried-Lenz-Schule fnden in der Wikinghalle statt, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Mit Sorge blickte Thomas Rasmussen auf die Konferenz der Kultusminister, bei der Lockerungen für das Schulwesen ab dem 4. Mai beschlossen werden soll. Da sie am 29. April stattfinde, so der Bürgermeister, würde nur ein Werktag für die Umsetzung bleiben. „Außerdem haben wir in Handewitt einen großen Anteil an Schülern, die befördert werden müssen – aber es fahren dieselben Busse wie vor der Krise.“