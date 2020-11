Gewerbesteuer-Ausfälle : Handewitt bekommt 3,6 Millionen Euro vom Bund

Die Finanzspritze soll die aktuellen Gewerbesteuer-Ausfälle in der Gemeinde auffangen.

29. November 2020, 15:57 Uhr

Handewitt | Die Gemeinde Handewitt bekommt als Folge der aktuellen Gewerbesteuer-Ausfälle rund 3,6 Millionen Euro von Bund und Land. „Eine hervorragende Sache“, kommentierte Bürgervorsteher Wolfgang Hennig. „Das hilft uns sehr beim Haushalt.“ Die Kommune nimmt auch in eigener Regie Veränderungen vor. Der Gemeinderat beschloss nun, ab dem nächsten Jahr die Grundsteuer B, die alle privaten Haus- und Wohnungsbesitzer betrifft, um 20 Prozentpunkte hochzusetzen. Dadurch werden Mehreinnahmen von jährlich rund 200.000 Euro erwartet.

Die Steuererhöhung wurde in der Kommunalpolitik kontrovers diskutiert. Es sei nicht schön, diesen Schritt in Zeiten der Corona-Pandemie zu machen, hieß es mehrfach. Vom Finanz- und Wirtschaftsausschuss lag ein Empfehlungsbeschluss vor, dem der Gremiumsvorsitzende Jan Philip Schütze in der Gemeinderatssitzung einen Antrag entgegenstellte. Dadurch wurde die Grundsteuer A, also der Agrar-Sektor, nicht angefasst. „Wollen wir dieses Statement wirklich wagen und die Landwirtschaft weiter belasten?“, stellte Jan Philip Schütze in der Wedinger Turnhalle eine rhetorische Frage. Die Grundsteuer B sei deshalb ausgewählt wurden, weil diese unter dem Niveau des Nivellierungssatzes im kommunalen Finanzausgleich liege.

Der Schütze-Antrag wurde mit großer Mehrheit verabschiedet. Es kamen Gegenstimmen aus den Fraktionen von KWG, SPD und Grünen. Es gab durchaus auch die Meinung, alle Hebesätze, also auch die Gewerbesteuer, anzupacken. „Diese Steuererhöhung wäre schon lange fällig gewesen, wir sollten alle gleich behandeln“, meinte Grünen-Chefin Knaack und präsentierte einen eigenen Beschlussvorschlag, der aber chancenlos war. Auch SPD-Fraktionschef Frank Lutze missfiel der einseitige Fokus auf die privaten Grundstücksbesitzer: „Unter ihnen gibt es auch welche, die von Kurzarbeit betroffen sind oder gar ihren Job verloren haben.“

Im privaten Bereich beeinträchtigt die Corona-Krise stolze Jubiläen. Bürgervorsteher Wolfgang Hennig berichtete von seinen Geburtstagsbesuchen bei 90- oder 95-jährigen Menschen, die an ihrem großen Tag ziemlich allein gewesen wären. Ein ganz anderes Bild schilderte Marx Plagemann vom Handewitter Busbahnhof. „Wir plädieren einerseits für Abstände und Masken, andererseits werden die Schüler in volle Busse gejagt“, kritisierte der Vorsitzende des Schul- und Sportausschusses. Er forderte die Gemeindeverwaltung auf, einen Antrag an den Kreis zu stellen: „Mehr Busse für Handewitt!“

Sehr fraglich ist derzeit, ob alle Haushalte in der Gemeinde Handewitt in den Genuss von Breitband-Internet kommen können. Während der Ausbau in einigen unterversorgten Bereichen („weiße Flecken“) im Dezember starten soll, wurde die erforderliche Anschlussquote von 60 Prozent in allen anderen Gebieten („schwarze Flecken“) verfehlt. Bürgermeister Thomas Rasmussen berichtete von einem Telefonat mit der „Komflat“, dem Anbieter: „Man will die Trassen abfahren und prüfen, wie man sich in den Ortsteilen verhält, in denen die Beteiligung gut war.“ Es riecht nach Teillösungen.