Sörup : Handels- und Gewerbeverein plant erneut große Messe

Nach dem Erfolg von 2016 will der HGV Sörup erneut die Gewerbetreibenden in der Gemeinde zusammenbringen.

23. März 2020, 16:31 Uhr

Sörup | Vereinsarbeit funktioniert nur dann, wenn nicht nur der Vorstand, sondern auch die Mitglieder aktiv mitmachen. Diese Erkenntnis brachte die Jahresversammlung des Handels- und Gewerbevereins Sörup (abgehalten vor den Beschränkungen wegen der Corona-Krise) ans Licht. Der Vorstand machte deutlich, dass sich der Verein an einem Scheideweg befindet. Dass es weiter gehen soll, darin waren sich die Mitglieder einig. Wie es weiter gehen soll, unter welcher Führung und in welcher Rechtsform, darüber muss nun eine außerordentliche Mitgliederversammlung entscheiden.

Zustimmung gab es aber auch im Bereich der Aktivitäten. So möchte man mit einer Gewerbemesse an den großen Erfolg von 2016 anknüpfen. Am 15. August laden der HGV und die Gemeinde Sörup zur Gewerbemesse in die Heinz-Hankiewicz-Halle und zu einem Dorffest ein. Unterstützung aus der Region gibt es schon jetzt. So hat unter anderem die Wireg, ihre Teilnahme zugesagt und wenn alles nach Plan läuft, wird auch der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Bernd Buchholz, die Messe besuchen und sich im Rahmen eines Rundgangs mit den Gewerbetreibenden austauschen.

„Das Interesse an einer Teilnahme ist schon jetzt beachtlich“, sagte der erste Vorsitzende Ulrich Glöde. „Wir haben bereits über 30 Anmeldungen vorliegen.“ 2016 hatten insgesamt 33 Aussteller aus Sörup auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern ihre Waren und Dienstleistungen präsentiert. Anmeldungen per E-Mail an ulrich.gloede@hgv-soerup.de entgegen.