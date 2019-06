von shz.de

23. Juni 2019, 18:01 Uhr

Hamburg | Organisten aus aller Welt beteiligen sich in diesem Jahr am „Hamburger Orgelsommer“. Bis Anfang September stehen rund 50 Konzerte auf dem Programm. Auftakt ist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Michel mit dem Konzert „Wie Gott in Frankreich“. Beteiligt sind außerdem die evangelischen Hauptkirchen St. Petri, St. Jacobi und St. Katharinen sowie der katholische Marien-Dom. Die Hauptkirche St. Nikolai fehlt, weil ihre Orgel umgebaut wird. Der Eintritt beträgt in der Regel zehn Euro.