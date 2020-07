Schleswiger Ansichten : Hässlich willkommen an Gleis 1!

Die wöchentliche Kolumne befasst sich heute mit der zunehmenden Verwahrlosung des Schleswiger Bahnhofs.

von Joachim Pohl

03. Juli 2020, 14:02 Uhr

Zugegeben: Es sind nicht viele Touristen, die mit der Bahn nach Schleswig kommen. Aber denjenigen, die an Gleis 1 aus dem von Hamburg kommenden Regionalexpress steigen, bietet sich in diesen Sommertagen ein tristes Bild. Seit Jahren trennt ein Bauzaun den zur Deutschen Bahn gehörenden Bahnsteig von dem in privater Hand befindlichen Bahnhof. Ein grünes Vlies soll den Blick auf die stillgelegte Baustelle verhindern, doch das Vlies löst sich auf, hat Löcher und Risse, hängt herunter und gibt den Blick frei auf Bretter, Rohre und andere Baustoffe, die langsam von dem wuchernden Grün bedeckt werden.

Ein Element des Bauzauns hat sich gelöst, ein rostiges Rohrende ragt in den Raum, das Banner mit dem Versprechen „Event Bahnhof Schleswig“ hängt schlaff und in Falten herunter. Langsam wächst eine Müllhalde heran, man sieht Kippen, Kronkorken, Verpackungen. Der Blick in den alten, einst schönen hölzernen Laubengang ist ernüchternd: Die Scheiben wurden noch entfernt, offenbar hat man mit dem Abbeizen der Hölzer begonnen. Jetzt wachsen die Brombeeren in den leeren Raum, eine Staubschicht gibt den lagernden Rohren eine graue Patina. Fast schon wie Hohn mutet das Schild „ Bahnhof geschlossen. Stop“ an. Hier geht freiwillig niemand hinein. Kein Zweifel: Die Folgen des seit Jahren schwelenden Streits zwischen Stadt und Bahnhofseigentümer lassen sich nirgendwo besser besichtigen als an Gleis 1 im Schleswiger Bahnhof.