Umweltskandal an der Schlei : Habeck auf Plastik-Tour

Minister machte sich gestern im Klärwerk und direkt an der Schlei ein Bild von der Lage.

von Sven Windmann

17. März 2018, 19:08 Uhr

Von „erschreckenden Mengen“ sprach Umweltminister Robert Habeck, nachdem er gestern zum ersten Mal nach Bekanntwerden des Plastik-Skandals die Schleswiger Kläranlage in Augenschein nahm. Denn dort werden zurzeit noch immer (obwohl die Vergärung von mit Verpackungsresten versetzten Lebensmitteln schon vor Wochen eingestellt wurde) täglich rund 240 Liter an Kunststoffschnipseln aus dem Wasser gesammelt – obwohl das vorher durch einen vier Meter dicken Sandfilter gelaufen ist. Inzwischen haben die Stadtwerke dort einen weiteren Filter eingebaut. „So dass jetzt zumindest nichts mehr von dem Zeug direkt in die Schlei rausgeht“, wie Habeck erklärte, um dann aber anzufügen: „Man mag sich gar nicht ausmalen, dass das über einen längeren Zeitraum anders war.“

Umso wichtiger sei es, herauszufinden, wie die Plastikteile überhaupt durch den massiven Filter wandern konnten – und wie so große Mengen Kunststoff unbemerkt in die angelieferte Biomasse gelangen und dann vergoren werden konnten. „Man fragt sich schon, ob man es in der Kläranlage, auch bevor die neue Filterstufe eingebaut wurde, nicht hätte sehen können. Aber ich bin kein Techniker“, sagte der Grünen-Politiker.

Von 2006 bis Anfang 2018 hatten die Stadtwerke jährlich bis zu 15 000 Tonnen Lebensmittelreste im Faulturm der Kläranlage in Energie umgewandelt. Seit Anfang 2017 war die Firma Refood der Zulieferer. Im Schnitt drei große Tanklaster kamen pro Tag in Schleswig an und pumpten die Biomasse über einen Schlauch direkt in die Anlage. Wer dabei welche Fehler gemacht hat, das würden jetzt die Staatsanwaltschaft und die Behörden ermitteln, sagte Habeck, der sich im Anschluss an den Klärwerk-Besuch in Missunde ein Bild von der Lage in der Schlei machte.

Dort wiederholte er noch einmal seine Kritik daran, dass es überhaupt erlaubt ist, Lebensmittel samt Plastikverpackungen zu schreddern. „Den Fall hier werde ich zum Anlass nehmen, um das Thema bei der nächsten Umweltministerkonferenz auf Bundesebene zu besprechen. Ich bin der Meinung, dass dieses Verfahren verboten werden muss“, so Habeck, der auch den moralischen Aspekt ansprach: „Nur weil etwas erlaubt ist, muss es noch lange nicht gut sein.“

Gleichzeitig lobte der Minister ausdrücklich das „hervorragende Krisenmanagement der Kreises“, der alles daran setze, die Situation so gut wie möglich unter Kontrolle zu bringen. „Der Schaden ist passiert, jetzt hoffen wir, dass man einen großen Teil davon reparieren kann.“ Zur Frage, wer die Schuld an der Katastrophe trägt, wollte er sich noch nicht äußern. „Das werden die Gerichte klären müssen“, sagte Habeck.

Thorsten Roos, der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, kündigte indes weitere Kontrollen und Maßnahmen an. Unter anderem sei geplant, dass man in den kommenden Tagen schwimmende Reisigbuhnen an den beiden Durchlässen zwischen der Schlei und dem Haddebyer Noor einbauen lassen wolle. Diese sollen verhindern, dass auch das Noor mit Plastikteilchen verschmutzt wird. „Das haben wir den Stadtwerken bereits auferlegt und gehen davon aus, dass diese Maßnahme zeitnah umgesetzt wird“, so Roos.