Eiserne Hochzeit : Gute gemeinsame Jahre

Thea und Herbert Bartels feiern am Freitag ihre Eiserne Hochzeit.

von shz.de

18. Dezember 2018, 16:49 Uhr

„Wir sind zufrieden“, sagt Thea Bartels im Rückblick auf die 65 Ehejahre mit ihrem Mann Herbert. Das Paar feiert heute seine Eiserne Hochzeit. Sie hätten viele gute Zeiten erlebt, und das könne ihnen keiner nehmen.

Herbert Bartels wurde als jüngstes von vier Kindern in dem Haus geboren, in dem er bis heute mit seiner Frau wohnt. Nach der Schule hat er in Schleswig den Beruf des Metallarbeiters gelernt und seine Lehre als Schmiedegeselle bei Karl Hamann in Kropp beendet. Er hat beim Müller in Kropp, auf der Werft in Kiel und in der Muna Kropp gearbeitet. 1981 wechselte er zum Marinefliegergeschwader I, wo er bis zur Rente als Busfahrer tätig war. Bus gefahren ist er auch im Unternehmen seines Bruders in Kropp – „immer alles ohne Unfall“, berichtet Herbert Bartels.

Seine Frau hat er in Fleckeby kennengelernt. Sie arbeitete bei Schlachter Valentin. 1956 zog das junge Paar nach Kropp in das elterliche Haus. Und während Herbert Bartels beruflich unterwegs war, kümmerte sich Thea Bartels um Haus und Hof, die drei Kinder und die Schwiegereltern.

Herbert Bartels gehört seit 1950 der Freiwilligen Feuerwehr an. 1981 bis 1990 war er Gemeindewehrführer und anschließend hat er bis zum 80. Geburtstag den Ehrenmitgliedern vorgestanden. Ebenso hat er lange Jahre im Super-8-Verein Filme gedreht – von Feuerwehrfesten, von Kropper Dorffesten – die gesamte Ausrüstung funktioniert bis heute.

Gemeinsam gehörte Ehepaar Bartels 50 Jahre lang dem Kegelclub an. Bis heute trifft sich Thea Bartels mit Freundinnen im Hardanger-Club. „Wir klönen nur, die Handarbeiten will eh keiner haben“, sagt sie. Haus und Garten bewirtschaften die Jubilare noch weitgehend ohne Hilfe. Ein Meer an Blumen und Kübelpflanzen wartet im Wintergarten auf das nächste Frühjahr. „Bei uns kommt keine Langeweile auf“, berichtet das Paar.

Beim Aufräumen des Dachbodens hat Herbert Bartels die alte Modelleisenbahn gefunden und seither modelliert und baut er an der Landschaft. Er spielt seiner Frau auf dem Keyboard vor und dann ist da noch die Kaffeekannensammlung. Eine witzige Bemerkung auf die Frage der Kinder nach einem Geburtstagsgeschenk gab den Anstoß („dann schenkt mir doch eine Kaffeekanne“), nun zieren rund 50 schöne Stücke die Regale in der Gartenlaube.

Tochter Regina und Schwiegersohn Bernd wohnen nebenan und unterstützen das Ehepaar in seinem Alltag.