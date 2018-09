Wirtschaft in Schleswig : Gut gelaunte „Drachentöter“

Gewerbeverein zieht bei Jahresversammlung positive Resonanz – und setzt künftig auf einen engeren Kontakt zur Politik

von Alf Clasen

27. September 2018, 16:27 Uhr

Wenn sich die „Drachentöter“ zu ihrer Jahresversammlung treffen, dann ist gute Stimmung garantiert. Denn Wolfgang Harm, der Vorsitzende des Gewerbevereins St. Jürgen, ist zwar hauptberuflich Inhaber einer Druckerei, könnte sein Geld aber ebenso gut als Entertainer verdienen. So hatten die annähernd 150 Anwesenden am Mittwochabend in der Halle des Matratzenherstellers Laroma jede Menge Spaß, als sie nach einer Betriebsbesichtigung seinen Worten lauschten – zumal es auch noch Bier und Bio-Burger gab.

Doch das Allerwichtigste ist: Viele der rund 180 Mitgliedsbetriebe, die längst nicht mehr nur aus St. Jürgen, sondern aus ganz Schleswig sowie dem Umland stammen, profitieren von der guten Konjunktur, haben volle Auftragsbücher. „Wir haben momentan keine großen Probleme“, stellte Wolfgang Harm klar. Außer, dass die Mitgliederzeitschrift „Kompass“ in diesem Jahr nur einmal erscheinen konnte, weil die zuständige Redakteurin Maja Lenz sich beruflich verändert hat. Ziel sei es, dass im nächsten Jahr wieder mindestens drei Ausgaben des „Kompass“ veröffentlicht werden, kündigte Harm an.

Die Schleswiger Wirtschaft ist bestrebt, die allgemeine Stimmungslage auch zum nachhaltigen Wohle der Stadt zu nutzen. „Wir werden Gespräche mit der Politik initiieren“, kündigte Harm an. Denn es gebe zwischen Wirtschaft und Politik immer noch eine Schranke, erklärte er. Diese möchte man an einem Runden Tisch unter Moderation des neuen Stadtmanagers Helge Schütze endgültig fallen sehen.

Überhaupt der Stadtmanager. Mit welchen Vorschusslorbeeren Helge Schütze, der am Monatsanfang sein Amt angetreten hatte, ausgestattet ist, das wurde bei der Versammlung der „Drachentöter“ sehr deutlich. „Das ist ein handfester Mann, der Ideen hat. Er hört sich Eure Probleme an“, sagte Harm in die Runde. Die „Drachentöter“ seien bei der Auswahl des Nachfolgers von Rüdiger Knospe stark involviert gewesen, betonte der Vorsitzende.

Wichtig sei, dass die Stadt nicht immer schlecht geredet werden dürfe, so Harm. Stattdessen gelte die Devise: „Die Mundwinkel nach oben!“ Was Schleswig zu bieten hat, das sei erst unlängst beim Kulturfestival „Norden“ zu spüren gewesen. Festivalmacher Manfred Pakusius war höchstpersönlich zur Jahresversammlung gekommen, um sich bei den Unternehmern zu bedanken. „Viele aus diesem Kreis haben uns unterstützt“, sagte er. Er versprach, dass es auch in den nächsten Jahren wieder ein solches Festival auf den Königswiesen geben werde.

Im übernächsten Jahr wird Schleswig vielleicht sogar noch Schauplatz einer Modenschau. So durften am Mittwochabend auch Chiara Hartmann und Alexander Reich vor den Wirtschaftsleuten für ihre Pläne werben. Sie wollen die „Mare Baltikum Award & Show“ etablieren, bei der Designer aus den Ostsee-Anrainerstaaten ihre Mode präsentieren und sich dabei einem Wettbewerb stellen. Die Veranstaltung verspreche großes Potenzial für die Stadt, sagte Eventmanagerin Hartmann. „Wie mutig sind Sie, uns zu unterstützen?“, fragte sie – und erntete am Ende zwar viel Beifall, aber auch einige skeptische Blicke.