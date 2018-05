Folk Baltica in Schleswig : Gut gelaunt und mitreißend

Folk Baltica zu Gast im St.-Johannis-Kloster: Lisa Rydberg und Gunnar Idenstam mischen Bach-Klänge mit Musik aus Schweden.

von Werner Bodendorff

01. Mai 2018, 12:16 Uhr

Bevor das Folk- Baltica-Festival mit dem Abschlusskonzert in Flensburg zu Ende ging, spielte im Schleswiger St.-Johannis-Kloster unter dem Motto „Deutsche Glocken“ das schwedische Duo Lisa Rydberg (Geige) und Gunnar Idenstam auf dem Harmonium.

Der Spielfreude der beiden Künstler tat es keinen Abbruch, dass das Harmonium sich als sehr störrisch und schwergängig zu spielen erwies und auch irgendwie gedämpft und schnarchend klang – so als ob irgendein Nagetier seinen Winterschlaf verbringt. Trotz dieser Schwierigkeiten, die der Organist zu bewältigen hatte, mischte das Duo die voll besetzte Klosterkirche auf mit vorwiegend instrumentalen Suitensätzen von Johann Sebastian Bach, kleineren Stücken aus dem berühmten „Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach“ sowie schwedischer Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts. Manche Zuhörer dürften die einzelnen Werke, die die beiden Künstler auf Englisch ansagten, nicht gleich erkannt haben. Denn es war grundsätzlich schwierig zu unterscheiden, was aus der Feder Bachs stammte oder was aus Schweden kam. Insbesondere Lisa Rydberg interpretierte die einzelnen Werke – gleich welcher Provenienz – gut gelaunt mit mitreißendem Temperament und Vitalität, mit laszivem Hüftschwung und angeschliffenen Geigenklängen, die aus der skandinavischen Folkmusik bekannt und beliebt sind.

Und so folgte insbesondere im ersten Teil auf Menuetten aus dem Klavierbüchlein oder aus der „Dritten Orchestersuite D-Dur“ eine traditionelle Polka, auf den populären Choral „Jesu bleibet meine Freude“ und der Gavotte aus der „Französischen Claviersuite G-Dur BWV 816“ eine weitere Polka, später noch eine fetzige schwedische Polonaise. Im zweiten Teil hätte der eine oder andere gerne mehr schnittige Folkmusik gehört, da dieser sich doch als relativ Bach-lastig mit langsameren Stücken gestaltete. Nach der flotten Musette aus dem Klavierbüchlein (BWV Anh. 126) endete das Konzert mit der berühmten Badinerie aus Bachs Orchesterouvertüre h-Moll im zackigen Folkstyle.