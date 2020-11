Wanderup : Gunnar Witte erhält die Erntekrone der Gemeinde

Wanderups Bürgermeisterin Ulrike Carstens lobt das ehrenamtliche Engagement des Ausgezeichneten.

Avatar_shz von shz.de

05. November 2020, 18:19 Uhr

Wanderup | Traditionell wird im Rahmen des alljährlichen Erntefestes in Wanderup die Erntekrone an einen Bürger überreicht, der sich besonders durch das Engagement im Dorf ausgezeichnet hat. Das Fest musste corona-bedingt ausfallen, die Auszeichnung fand dennoch statt. In kleiner Runde verlieh Bürgermeisterin Ulrike Carstens die Erntekrone an Gunnar Witte. In ihrer Laudatio hob sie einige der Leistungen Wittes hervor, darunter sein Engagement im Pflanz- und Verschönerungsverein, in dem er seit einigen Jahrzehnten bis heute als Kassenwart tätig ist. 1989 führte der Einstieg als Protokollführer beim Bau- und Wegeausschuss ihn ab 1990 als Gemeindevertreter in die Kommunalpolitik. Bis 2013 war er mit Unterbrechungen dabei, davon mehrere Jahre als Finanzausschussvorsitzender. Witte war Gründungs- und Vorstandsmitglied bei der Betreuten Grundschule, 1995 wurde er Mitglied im Vorstand des Wirtschaftsvereins, den er bis zu seinem Ausscheiden 2019 viele Jahre als Vorsitzender führte. Darüber hinaus engagierte sich Gunnar Witte beim Ausrichten des Maibaumfests, des Weihnachtsmarktes, beim Punschen und beim Grillen beim Schulfest. Langjährig habe er auch das Weihnachtsdorf begleitet durch seine Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft und als Kassenwart des Weihnachtsdorfvereins. Witte habe auch immer geholfen, wenn andere Vereine wie die Landfrauen Hilfe benötigten, etwa um eine Powerpoint-Präsentation zu erstellen oder als beim Ortskulturring der Vorstand kurzfristig neu besetzt werden musste.

Mehrfach sei Gunnar Witte bei der Ausrichtung der mehrtägigen Veranstaltung „Wanderup trifft sich“ im Einsatz. gewesen. Dass er aber nicht nur „Kopfarbeiter“ ist, habe er beim Umsetzen- und Aufbauen der Dämpferhalle im Heimatmuseum und bei Pflanzaktionen im Dorf unter Beweis gestellt.

Mit den Worten „ Du gibst deine Zeit, deine Arbeit und deine Gedanken für Wanderup ohne dich selbst in den Vordergrund zu stellen, du engagierst dich für Dinge, die unseren Ort und unser Miteinander wertvoller machen“, überreichte Bürgermeisterin Ulrike Carstens schließlich die Erntekrone an den sichtlich erfreuten Gunnar Witte.