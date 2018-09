„Mr. History“ : Guido Knopp liest in Schleswig

Deutschlands bekanntester TV-Historiker kommt in die Buchhandlung Liesegang.

von shz.de

09. September 2018, 18:24 Uhr

Er ist der deutsche Fernseh-Historiker schlechthin: Guido Knopp (Foto). Am Freitag kommt er nach Schleswig und präsentiert um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Liesegang sein aktuelles Buch „Meine Geschichte“. Guido Knopp, der für viele TV-Zuschauer zum wichtigsten Geschichtslehrer wurde, verknüpft in seinem neuen Buch anekdotenreich zentrale politische Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte mit prägenden autobiographischen Stationen. Immer vor dem Hintergrund seines Lebensthemas, der deutschen Geschichte, berichtet er Anrührendes und Spannendes aber auch Absurdes und Skurriles von den Begegnungen mit den Mächtigen dieser Welt.

>Karten gibt es in der Buchhandlung Liesegang; Telefon 04621/23118.