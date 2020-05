Schleswig : Güterzug-Verklumpung im Erlebnis-Bahnhof

RE 7 auf dem falschen Gleis: Drei Güterzüge gleichzeitig im Bahnhof. Kinder waren der Auslöser.

Avatar_shz von Joachim Pohl

11. Mai 2020, 18:09 Uhr

Schleswig | Seit Jahren wartet Schleswig auf den versprochenen „Erlebnis-Bahnhof“. Live-Konzerte, Tanzmusik und Gastronomie soll es hier irgendwann einmal geben. Noch erlebt man jedoch im und am Bahnhof überwiegend Tristesse und Verfall, und was man hört, sind keine Konzerte, sondern einen vielstimmigen Krähen-Chor.

Am Sonntagabend jedoch – da konnte man am Schleswiger Bahnhof tatsächlich etwas erleben. Für Bahn-Fans war das, was sich vor den Augen weniger wartender Fahrgäste abspielte, zum Zunge schnalzen. Ein Meisterwerk an Bahn-Logistik, eine virtuose Bündelung und Entflechtung von Zugbewegungen auf engstem Raum.

Das Spektakel bahnt sich um 19.10 Uhr an. „Der RE 7 nach Flensburg fährt heute von Gleis 3“, schnarrt es aus dem Lautsprecher an Gleis 1. Die wenigen Fahrwilligen machen sich schnurstracks auf den langen Weg zur anderen Seite. Die Eile hätte man sich jedoch sparen können, denn als nächstes werden fünf Minuten Verspätung avisiert.

Doch dann geht es los. Von Süden kommend fährt ein Güterzug mit aufgeschnallten Beton-Elementen auf das mittlere Gleis und parkt vor dem Rotlicht. Dann die Überraschung: „Achtung an Gleis 3, ein Zug fährt durch.“ Wie bitte? Auf Gleis 3 fährt doch wohl hoffentlich der RE 7 nach Flensburg ein – wie versprochen, wenn auch mit Verspätung. Droht gar eine Kollision?

Natürlich nicht. Ein endlos scheinender Güterzug donnert aus Norden kommend über Gleis 3 Richtung Hamburg. Parallel fährt ein noch längerer Güterzug auf Gleis 1 ein und parkt ebenfalls am Rotlicht. Für Sekunden sind alle drei Gleise im Schleswiger Bahnhof mit Güterzügen belegt – eine Singularität in der Geschichte des Schleswiger Bahnwesens?

Aus den fünf Minuten sind am Ende zehn Minuten Verspätung geworden. Schließlich rollt der RE 7 herein und überholt die beiden wartenden Güterzüge. Die wenigen Fahrgäste an diesem zugigen Sonntagabend nehmen es gelassen hin, der verdiente Applaus für diese rangiertechnische Meisterleistung bleibt jedoch aus.

Und was war letztes Endes die Ursache für die ungewöhnliche Zugversammlung in Schleswig? Zwischen Flensburg-Weiche und Tarp waren kurz vorher Kinder am Gleis gesichtet worden. Daher erging der Befehl an die Lokführer, „auf Sicht zu fahren“. Da dies mit dem Regio leichter zu machen ist als mit dem Güterzug, sollte der RE 7 vor den Güterzügen durch den betroffenen Abschnitt fahren. Daher wurden die beiden Güterzüge in Schleswig geparkt, da hier drei Gleise mit entsprechender Gleislänge vorhanden sind. Der aus Norden kommende Güterzug kam wahrscheinlich als Letztes durch den Abschnitt, bevor das Fahren auf Sicht erging.