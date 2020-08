Corona : Grundschule Lindewitt: 40 Schüler in Quarantäne

Durch die Trennung von Kohorten kann der Unterricht mit Einschränkungen fortgesetzt werden.

von Gero Trittmaack

27. August 2020, 17:36 Uhr

Lindewitt/Schleswig | Am Standort Lindewitt der Grundschule Großenwiehe gibt es einen bestätigten Corona-Fall, der am Mittwoch bekannt wurde. Er betrifft ein Kind aus der Kohorte der dritten und vierten Klasse der Schule, zu der insgesamt 40 Kinder gehören.

Diese Kinder bleiben zunächst zu Hause und werden getestet. Dazu wurde das Testmobil des Kreises zur Schule beordert. Auch die Geschwisterkinder dürfen die Schule nicht besuchen, „bis dann hoffentlich ein negatives Testergebnis vorliegt“, lässt Schulleiterin Merrit Hinrichs auf der Homepage der Schule verlauten.

Die ersten und zweiten Klassen sowie alle Schüler am Standort Großenwiehe können die Schule ganz normal besuchen. Dies ist mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Durch die konsequente Kohortenbildung hatten die einzelnen Gruppen während der Schulzeiten keinen Kontakt miteinander. „Die Schule war auf diesen Fall gut vorbereitet, das Hygienekonzept greift“, sagt Hinrichs, nachdem alle notwendigen Maßnahmen angelaufen sind. Allerdings komme es in Lindewitt ausschließlich und in Großenwiehe teilweise zu Vertretungsunterricht, da sich die Lehrkräfte des Standortes Lindewitt und auch in der Kohorte eingesetzte schulische Mitarbeiter in der vorläufigen Quarantäne befinden. Dies ist zunächst bis einschließlich Freitag geplant.

Etwas unübersichtlich stellt sich die Lage im Kreisgebiet da, was die Testung von Reiserückkehrern betrifft. Es gilt die Regel, dass jeder, der aus einem Risikogebiet zurückkehrt, zu einen Coronatest verpflichtet ist.

Das aber lasse sich nicht kontrollieren, sagt Martina Potztal, die Pressesprecherin des Kreises – schon gar nicht bei Menschen, die mit der Bahn, einem Schiff oder mit dem Auto aus dem Urlaub zurückkehren. Auch die sogenannten Aussteigerkarten, die alle Flugreisenden mit ihren Kontaktdaten ausfüllen müssen, wenn sie den Flieger nach einem Urlaub in Risikogebieten verlassen, tragen nach Potztals Aussage nicht zur Erhellung der Situation im Kreisgebiet bei. Die handschriftlich verfassten Zettel kommen zwar geballt im Gesundheitsamt an, sind aber teilweise Irrläufer, kommen mit vier bis fünf Tagen Verzug oder enthalten ausgedachte Namen. Für das Gesundheitsamt seien die Daten so kaum nutzbar. „Im Prinzip wissen wir nicht, wer aus einen Risikogebiet zurückgekehrt ist, wer sich hat testen lassen und wer nicht“, lautet die ernüchternde Bilanz.

Deshalb bleibt offenbar nur die Chance, an die Vernunft der Rückkehrer zu appellieren: „Wir bitten alle, die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, sich dringend beim Gesundheitsamt oder über die Homepage des Kreises zu melden.“