Läden sind weiterhin offen : Grünkohl-Jagd durch die Schleswiger Innenstadt

Die IGL und das Stadtmarketing laden zu einem Gewinnspiel in die Geschäfte der Schleswiger Ladenstraße ein.

von Sven Windmann

05. November 2020, 16:33 Uhr

Schleswig | Die „Grünkohltage“ hätten eigentlich schon am vergangenen Wochenende auf dem Capitolplatz stattfinden sollen. Daraus aber wurde bekanntermaßen dann doch nichts. Stichwort: Corona. Trotzdem soll das gerade bei den Norddeutschen beliebte Herbst- und Wintergemüse in den kommenden zwei Wochen eine Hauptrolle in der Innenstadt einnehmen – wenn auch eine versteckte. Denn die Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL) und das Stadtmarketing laden gemeinsam statt zu einer Schnitzel-Jagd zu einer Grünkohl-Jagd quer durch die Schleswiger Geschäftswelt ein.

„Wir hatten das Spiel eigentlich begleitend zu den ,Grünkohltagen‘ geplant. Weil uns die Idee gefällt und alles bereits eingetütet war, holen wir es jetzt einfach nach“, sagt IGL-Vorsitzender Christian Liesegang. So können sich die Kunden der Ladenstraße ab kommendem Montag bis Sonnabend, 21. November, auf die Suche nach insgesamt acht Grünkohlblättern machen, die in acht Geschäften aufgestellt und jeweils mit einer Nummer versehen sind. Am Ende muss man auf einer Karte, die in den Geschäften ausliegt, notieren, wo man welches Blatt entdeckt hat – und schon ist man mittendrin in der Verlosung. Einfach die ausgefüllte Karte in eine der Boxen, die ebenfalls in den teilnehmenden Läden aufgestellt werden, einwerfen. Dann hat man die Chance auf einen von drei attraktiven Gewinnen: einen 100-Euro-Gutschein für das Restaurant „Patio“, zwei Wochenende-Tickets für das „Norden“-Festival 2021 und eine Familienkarte für die Schleswiger Wikingertage.

IGL betont: Läden sind trotz Lockdwon weiter geöffnet

Mit dem kleinen Suchspiel hofft die IGL auch darauf, die Schleswiger und die Menschen aus dem Umland in die Ladenstraße zu locken. „Denn wir haben schon gemerkt, dass der ein oder andere Kunde durch den neuerlichen Lockdown verunsichert ist. Manche wundern sich sogar, dass die Geschäfte offen sind“, sagt Liesegang. Dabei sei der Einzelhandel von den aktuellen Schließungen gar nicht betroffen. „Die Läden haben weiterhin auf, alle halten sich an die Hygieneregeln und setzen die Konzepte um.“ Das Einkaufen sei also sicher, sagt der IGL-Vorsitzende.

Und viel mehr noch: „Ich habe sogar den Eindruck, dass insgesamt eine sehr entspannte, ruhige Stimmung unter den Kunden herrscht.“ Und das, obwohl inzwischen auch draußen auf dem Stadtweg Maskenpflicht gilt.