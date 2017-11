Kreis Schleswig-Flensburg : Grünes Licht für Umweltprogramm

vergrößern 1 von 2 Foto: grafikfoto.de (2) 1 von 2

von Martin Engelbert

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Einige Landwirte nehmen es offenbar nicht so genau mit der neuen Knickverordnung. Rund 70 Meldungen über Verstöße liegen aktuell beim Kreis, der zuständigen Ordnungsbehörde, vor. Doch Konsequenzen müssen die Missetäter derzeit kaum fürchten, denn dem zuständigen Fachbereich 3 fehlt es schlicht an Personal, um derartigen Vergehen nachzugehen. Dies machte Fachbereichsleiter Thorsten Roos in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung deutlich und verband diesen Umstand mit der Bitte, anderthalb Stellen zusätzlich für das Sachgebiet Naturschutz beim anstehenden Kreistag im Dezember zu befürworten. Eine weitere Stelle beantragte Roos für den Fachdienst Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall. Diesen Bitten folgte der Ausschuss. Roos wies darauf hin, dass im Sachgebiet Naturschutz überdies weiterhin noch 1,15 Stellen und im Fachdienst Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall noch 4,3 Stellen fehlen.

Mit dem absehbaren Ende des Repowering-Booms von Windkraftanlagen verliert der Kreis eine in den vergangenen Jahren stetig und reichlich sprudelnde Einnahmequelle für Naturschutzmaßnahmen in Form von Ersatzgeldern, die zum Ausgleich für Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild zu zahlen sind. Abhilfe schaffen könnte der Einstieg in den Handel mit Klimaschutzzertifikaten, wie sie Fachbereichsleiter Roos in dem jetzt vorgelegten Integrierten Umweltprogramm des Kreises vorgeschlagen hat. Die Idee dahinter: Ökologisch wertvolle Flächen wie etwa ehemalige Moore werden wiederhergestellt. Intakte Moore nehmen in sehr großem Umfang CO2 aus der Atmosphäre auf – der klimarelevante Nutzen kann von einer unabhängigen Stelle zertifiziert werden. Derartige Zertifikate kaufen Firmen wie Fluggesellschaften, Paketdienste oder aus der Schwerindustrie, um die großen Mengen CO2, die sie in die Atmosphäre freisetzen, auszugleichen. Die Crux hierbei ist es, den klimarelevanten Nutzen zu ermitteln. Dies soll nun in der Phase 1 der Umsetzung des Integrierten Umweltprogrammes des Kreises geschehen.

Zunächst beschloss der Ausschuss einhellig die Empfehlung an den Kreistag, das Integrierte Umweltprogramm in der Sitzung am 13. Dezember zu verabschieden. Das Programm diene der Umsetzung des vom Kreistag verabschiedeten Top-Ziels „Nachhaltiger Schutz der natürlichen und gesunden Lebensgrundlagen der Kreisregion“, hieß es zur Begründung. Mit Hilfe des Integrierten Umweltprogramms sollen künftig die bislang isoliert betrachteten Themenfelder Schutz von Natur und Landschaft, Grund- und Oberflächengewässer, Klima und Boden unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Symbiosen betrachtet werden.

Mit einem zweiten Beschluss stellte der Ausschuss zur Entwicklung der Klimazertifikate 115 000 Euro in den Haushaltsplanentwurf 2018 ein. Mit dem Geld sollen Experten finanziert werden, die den Zustand in Frage kommender Flächen bewerten und ein entsprechendes Klimazertifikat entwickeln. Denkbar sei laut Roos eine Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Professor Olav Hohmeyer, Abteilung Energie- und Umweltmanagement an der Europa Universität Flensburg. Nach Roos Vorstellungen ist der Kreis in drei Jahren in der Lage, Klimaschutzzertifikate global verkaufen zu können.

Über zusätzliche Stellen freuen dürfen sich auch die drei Lokalen Tourismusorganisationen im Kreisgebiet. Für Infrastrukturkoordinatoren bewilligte der Ausschuss 2,5 Stellen für drei Jahre, 80 000 Euro für 2018 und jeweils 120 000 Euro für die beiden Folgejahre. Zur Qualifizierung touristischer Akteure zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit genehmigte der Ausschuss zudem für bis zu drei Veranstaltungen jährlich für die kommenden drei Jahre 50 000 Euro.