Steinbergkirche : Grüne wählen neuen Vorstand

Der Ortsverband Angeln Mitte von Bündnis90/Die Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt.

von

10. Juli 2019, 17:17 Uhr

Steinbergkirche | In der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Angeln Mitte von Bündnis90/Die Grünen in Nübelfeld satzungsgemäß der Vorstand neu gewählt. Der Ortsverband erstreckt sich auf alle Gemeinden in den Ämtern Mittelangeln und Geltinger Bucht. Sprecherin bleibt Silke Sörensen (Satrup), Sprecher wurde Michael Zemlin. Sie nennen mittelfristige zwei Hauptziele für die Arbeit des Ortsverbandes: Zum einen sollen die Sitzungen und Veranstaltungen thematisch mit Fachvorträgen und Diskussionen mit Experten und Interessierten zu aktuellen Themen vor Ort ergänzt werden und zum anderen soll die Mitglieder-Gewinnung verstärkt fortgesetzt werden.

Komplettiert wird der Vorstand durch Axel Hack als Schriftführer und die Beisitzer Helen Ströh,Mirko Guttzeit und Bini Schlamann, die bereits im vorangegangenen Vorstand dabei waren.

Alle Sitzungen des Ortsverbandes sind für Interessierte öffentlich. Termine und Veranstaltungsorte werden unter anderem auf der Homepage des grünen Kreisverbandes www.gruene-sl-fl.de bekannt gegeben.