Pferdeklappe Norderbrarup : Großtierrettung: Wenn ein Pferd in den Graben fällt

In der Pferdeklappe in Norderbrarup fand ein Lehrgang zur Großtierrettung statt.

von Claus Kuhl

17. Juli 2019, 12:28 Uhr

Norderbrarup | Auf dem Gelände der Pferdeklappe in Rurup hat ein Lehrgang zur Großtierrettung stattgefunden. Referent war Lutz Hauch, der einzige zertifizierte Großtierretter in Deutschland. Teilgenommen haben etwa 20 Feuerwehrleute aus ganz Schleswig-Holstein sowie Mitarbeiter der Pferdeklappe.

„Die Zahl der Großtiereinsätze, bei denen Pferde, Rinder oder andere große Tiere aus Notlagen befreit werden müssen, nimmt zu“, stellte Hauch beim Lehrgang fest. Das könnten Befreiungen aus Gräben, Bachläufen, Schlammlöchern, aber auch aus Pools, Boxen am Reiterhof oder bei Verkehrsunfällen sein. Unvorbereitet setzten die Feuerwehrleute dabei oft ihre eigene Sicherheit und die Unversehrtheit der Tiere aufs Spiel, so Hauch.

Praxisübungen mit Pferdedummy „Sam“

In seinem Lehrgang vermittelt er ein Rettungskonzept, das bereits seit 20 Jahren in Großbritannien praktiziert wird. Wichtigster Teil dieses Konzepts ist die sogenannte Kickzone – der Bereich, in dem das Tier beim Auskeilen die Retter verletzen kann. Um diese Bereiche zu vermeiden, benutzt er Armverlängerungen und Fädelstangen, um die extrabreiten Rettungsgurte unter dem Tier durchzuziehen.

Alle Varianten wurden in Theorie und Praxis geübt. Rettungsobjekt war „Sam“, ein 200 Kilogramm schwerer Pferdedummy, der alle Gelenke bewegen konnte und damit die „Kickzone“ beherrschte.

„Dieser Lehrgang hat mir gezeigt, wie man bei einer Tierrettung strukturiert vorgehen und Unüberlegtheiten vermeiden kann“, meinte Jan Lähn von der Feuerwehr Hochdonn. Und Martin Wilke von der Freiwilligen Feuerwehr Bordesholm ergänzte: „Als pferdefreundliche Region ist es eine sinnvolle Sache, an so einem Lehrgang teilzunehmen.“ Da aber das Konzept nur durchzuführen sei, wenn das entsprechende Material vorhanden ist, werde er die Anschaffung seiner Wehrführung empfehlen. Extra breite Gurte hätten sie bereits. Der Rest sei Zukunftsmusik. „Vielleicht kann man so eine Ausrüstung auch auf Kreisebene anlegen“, ist sein Vorschlag.

Anschaffungskosten: 8000 Euro

Hauch beziffert die Anschaffungskosten einer Komplettausstattung auf 8000 Euro. „Das ist nach den Maßstäben von Feuerwehrzubehör ein Klacks“, meinte er. Doch könne man ein Basissortiment aus Gurten, Armverlängerungen und Fädelhilfen schon für 1000 Euro anschaffen. Und das sei auch für eine einzelne Wehr erschwinglich.

Andrea Schloßmacher von der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig bedauerte, dass so wenige Feuerwehrleute aus dem Kreis Schleswig Flensburg an diesem Lehrgang teilgenommen hätten. „Schade, dass nicht aus jedem Amt jemand dabei war“, meinte sie abschließend.

Und wo liegt der Vorteil für die Pferdeklappe, für die dieser Lehrgang zu Sonderkonditionen veranstaltet wurde? „Jetzt haben wir mehr Menschen, die in solchen Situationen helfen können“, sagte Geschäftsführerin Petra Teegen kurz und knapp.