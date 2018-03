Plastik-Skandal : Großreinemachen am Schleiufer

Im Kampf gegen die Plastikschnipsel sind rund 90 freiwillige Helfer am Sonnabend einem Aufruf der Stadtwerke gefolgt.

von Alf Clasen

26. März 2018, 11:26 Uhr

Carsten Petersen ist spontan gekommen. „Ich bin sauer und fühle mich hilflos. Und deswegen greife ich zur Forke“, sagt der Schleswiger Arzt, als er sich am Sonnabendvormittag auf den Königswiesen am Kampf gegen den Plastikmüll beteiligt. Ihn mache es fassungslos, dass so viele Kunststoff-Schnipsel aus dem Klärwerk ungehindert in die Schlei gelangen konnten. „Jeder Bäcker muss doch auch eine Qualitätskontrolle machen“, fügt er als Beispiel an. Nun ist Carsten Petersen gemeinsam mit anderen Helfern dabei, das viele vom Hochwasser auf die Königswiesen gespülte Schilf zusammenzutragen. In Containern wird es abtransportiert und später verbrannt – samt möglicher Plastikfetzen.

Insgesamt rund 90 Freiwillige – darunter Mitarbeiter der Stadtwerke und Mitglieder der DLRG – sind dem Aufruf von Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs gefolgt und haben sich morgens um 9 Uhr auf dem Werksgelände des Unternehmens zusammengefunden. Sie sind daraufhin eingeteilt worden, um das Schleiufer an fünf Stellen von Plastik zu reinigen: an den Königswiesen, am Wikingeck, am Brautseegraben, im Naturschutzgebiet Reesholm sowie in Burg (Brodersby).

Auf den Königswiesen selbst finden die Helfer nur vergleichsweise wenig Plastik. Das ablaufende Wasser hat offenbar viele Schnipsel zurück in die Schlei gespült. Direkt am Ufer sind sie zahlreich zu finden. Sozusagen als Beifang wird zugleich jede Menge „normaler“ Müll eingesammelt – massenhaft leere Flachmänner zum Beispiel. „Das ist schlimm“, findet nicht nur Ute Mann, als sie mal wieder eine Flasche in Händen hält.

An den gut fünfstündigen Reinigungsarbeiten beteiligt sich auch Steffen Hempel. Zumindest auf den Königswiesen ist er das einzige Ratsmitglied, das an diesem Sonnabend dabei ist. Der Grünen-Politiker packt nicht nur kräftig an – er findet auch deutliche Worte zur Rolle des Stadtwerke-Chefs. „Für mich ist klar, dass Herr Schoofs zurücktreten müsste. Er hat zwar nicht persönlich Schuld, aber er trägt die Verantwortung“, sagt Hempel. Er vertritt damit eine Minderheitsmeinung bei den Grünen.

An Rücktritt denke er nicht, betont indes Wolfgang Schoofs. Für ihn bedeute Verantwortung zu übernehmen vielmehr, den entstandenen Schaden zu beseitigen. Zugleich erklärt er auf SN-Nachfrage, dass in seinem Unternehmen eine Umstrukturierung erfolgt sei. Es seien Mitarbeiter von ihren bisherigen Aufgaben entbunden worden. Details nennt Schoofs nicht.

Für den Stadtwerke-Chef steht derweil fest, dass es sich bei der Verschmutzung um ein „punktuelles Ereignis“ gehandelt habe. Man sei inzwischen „ziemlich sicher“, dass erst ab diesem Januar Plastik in die Schlei gelangt sei – über einen Zeitraum von vermutlich 30 bis 50 Tagen.