Zwölf Kilometer langer Rückstau auf A7 : Großkontrollen im Norden – Tausende Autofahrer standen im Stau

Bei Verkehrskontrollen in der Nacht zu Samstag achtete die Polizei vor allem auf Alkohol, Drogen und Eigentumskriminalität.

von Karsten Sörensen

28. April 2018, 10:59 Uhr

Schleswig | Nichts ging mehr am Freitagabend zwischen Schuby und Tarp. Im Rahmen einer Großkontrolle von Polizei und Zoll auf der A7 und auf mehreren Bundesstraßen wurden zwischen 17 Uhr und 4 Uhr am Samstagmorgen rund 1500 Autofahrer in dem Gebiet kontrolliert.

Nach Angaben von Pressesprecherin Sandra Otte waren an der rund elfstündigen Kontrolle 128 Einsatzkräfte beteiligt – darunter auch zwei Beamte der dänischen Zollbehörde Told & Skat, die vor allem bei der Kontrolle von skandinavischen Autofahrern unterstützten.

Foto: Sörensen

Bereits kurz nach 20 Uhr hatte die Polizei an der Kontrollstelle an der A7 bei Jalm den erste Fahndungserfolg. In einem rumänischen Kleintransporter wurden hinter Decken und Kartonagen insgesamt 14 Fahrräder entdeckt. Drei davon waren als gestohlen gemeldet. Der 42-jährige Fahrer und sein 62-jähriger Beifahrer gaben an, die Räder auf einem Flohmarkt in Deutschland gekauft zu haben. Auch Messer und ein Schlagring wurden in dem Fahrzeug gefunden. Fahrräder und Waffen wurden sichergestellt.

Auch vier junge Insassen eines VW Golf Kombi aus dem Kreis Segeberg wurden auf ihrer Fahrt ins dänische Sommerhaus zunächst aus dem Verkehr gezogen. In ihrem Gepäck wurde ein kleinere Menge Marihuana gefunden. Polizeihund „Simba“ hatte angeschlagen. Nach Überprüfung der Fahrfähigkeit des Fahrers durfte die Gruppe weiterreisen. Mit einer Anzeige im Gepäck.

Nerven langen blank

Viele Autofahrer zeigten Verständnis für die nächtliche Aktion, einige ließen ihrem Ärger über die zweistündige Wartezeit im Stau aber auch freien Lauf.

Ein litauische Fahrer eines isländischen Kleintransporters weigerte sich sogar zunächst die kontrollierten Waren wieder in den Transporter einzuladen. „Er ist Fahrer, kein Möbelpacker“, ließ der Mann auf englisch verlauten. Schließlich konnte er aber mit Ladehilfe von Zollbeamten vom Gegenteil überzeugt werden.

Aufgrund des dichten Verkehrs in Richtung Norden kam es zu langen Rückstaus. Immer wieder unterbracht die Polizei deshalb die Kontrollen, so dass sich der über zwölf Kilometer lange Stau langsam auflösen konnte. Gegen 1 Uhr wurde die Kontrolle auf der A7 wegen des anhaltend starken Reiseverkehrs aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

Auch sehr viele Temposünder

Am Ende der Kontrollen, die unter anderem in den Bereichen Busdorf, Satrup, Süderbrarup, Kappeln, Husum, Hattstedt, Ohrstedt und Haarmark stattfanden, wurden insgesamt 120 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, acht Blutproben genommen und 22 Strafanzeigen gegen Autofahrer gefertigt. Elf Autofahrer standen unter Drogen oder Alkoholeinfluss.

„An einer Kontrollstelle im Bereich Süderbrarup wurde zudem eine Geschwindkeitskontrolle durchgeführt. Von 2934 Fahrzeugen waren 195 Autos zu schnell, ein erschreckend hoher Anteil“, resümiert Pressesprecherin Sandra Otte.