Großkontrolle auf der Autobahn

Polizei sucht nach Drogen, Diebesbeute und betrunkenen Fahrern / Bis zu zwölf Kilometer Stau auf der A7

von Gero Trittmaack

29. April 2018, 12:51 Uhr

Wer am frühen Freitagabend die Verkehrsnachrichten im Radio verfolgte, konnte ahnen, dass sich auf der Autobahn etwas Besonderes abspielte: Bereits gegen 19 Uhr war in Richtung Norden vor der Raststätte Jalm ein acht Kilometer langer Stau entstanden – die Wartezeit wurde mit zwei Stunden angegeben.

Grund war die „Größte Verkehrskontrolle in Norden“, wie die Polizei die Aktion selbst bezeichnete. Von Küste zu Küste waren rund 120 Einsatzkräfte im Einsatz, die an insgesamt sieben Kontrollstellen zwischen Husum und Kappeln über 1000 Fahrzeuge überprüften.

Die größte Kontrollstelle wurde ab 18 Uhr auf dem Parkplatz Jalm eingerichtet. Dort waren 45 Beamte der Landespolizei, Bundespolizei und des Zolls im Einsatz. Für Blutproben und medizinische Untersuchungen waren zwei Ärzte in einem mobilen Behandlungszimmer anwesend. Der Zoll hatte zwei Video-Endoskope dabei, um nach Drogen und Bargeld suchen zu können. Zudem war eine mobile Röntgenanlage vor Ort, mit der Koffer und Taschen durchleuchtet werden konnten. Auch Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz.

Insgesamt wurden 1500 Autofahrer kontrolliert. Es gab acht Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, elf Fahrer standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss, hinzu kamen 112 weitere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, 22 Strafanzeigen, 105 Kontrollberichte wegen Mängeln am Fahrzeug oder fehlender Papiere sowie 98 Verwarnungen. Bereits kurz nach 20 Uhr konnte an der Kontrollstelle an der A7 bei Jalm der erste Fahndungserfolg verbucht werden. In einem rumänischen Kleintransporter wurden hinter Decken und Kartonagen insgesamt 14 Fahrräder entdeckt. Bei der Überprüfung der Rahmennummern ergab sich, dass drei der Räder als gestohlen gemeldet waren. Der 42-jährige Fahrer und sein Beifahrer behaupteten, die Räder auf einem Flohmarkt in Deutschland gekauft zu haben. Bei ihnen wurden auch ein Messer und ein Schlagring gefunden. Fahrräder und Waffen wurden sichergestellt.

Für vier junge Insassen eines VW Golf aus dem Kreis Segeberg war die Fahrt in das dänische Sommerhaus zunächst am Parkplatz Jalm beendet. Im Gepäck der Reisenden wurde ein kleinere Menge Marihuana gefunden.

Aber die Polizei kümmerten sich auch um die ganz „kleinen Fische“ – wie das Ehepaar, bei dessen Verbandstasche die maximale Gültigkeitsdauer abgelaufen war. Es gab eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. „Ich habe grundsätzlich Verständnis für derartige Polizeikontrollen“, sagte der Fahrer, „nur wenn man den ganzen Tag schon gearbeitet hat, ist es sehr ärgerlich danach noch stundenlang im Stau zu stehen.“

Der Beginn des langen Wochenendes, der Ferienbeginn in Holland und das allgemein hohe Verkehrsaufkommen sorgten teilweise für bis zu zwölf Kilometer Rückstau auf der Autobahn. Die Polizei unterbrach die Kontrolle immer wieder, damit sich der Rückstau langsam auflösen konnte. Gegen 1 Uhr, drei Stunden vor dem geplanten Ende, wurde die gesamte Aktion wegen des anhaltend starken Reiseverkehrs aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

Viele Autofahrer zeigten zwar Verständnis für die nächtliche Kontrolle, bei einigen aber lagen die Nerven blank, als sie nach einigen Stunden Wartezeit auf der Autobahn auch noch die Kontrolle über sich ergehen lassen mussten.