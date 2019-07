TSV, DRK und Freiwillige Feuerwehr : Großes Dorffest in Silberstedt

Die Veranstaltung wird bereits zum vierten Mal angeboten.

Silberstedt | Bereits zum vierten Mal veranstalten der TSV, der DRK-Ortsverein sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Silberstedt gemeinsam ein großes Dorffest, das am Sonnabend ab 14.30 Uhr stattfindet. Treffpunkt ist das Gelände hinter dem Sportzentrum.

„Kiek mal bi uns in, wi ward uns freun...“, mit diesem Motto laden die Veranstalter die Bewohner der Gemeinde ein. Der Nachmittag beginnt mit einem Sportfest, Groß und Klein jeglichen Alters können mitmachen. Leichtathletik – Laufen, Werfen, Weitsprung – ist angesagt. „Neu ist, dass man sich auch das Deutsche Sportabzeichen abnehmen lassen kann“, informiert Kathrin Schäfer, 1. Vorsitzende des TSV Silberstedt. Helfer, die natürlich gebraucht werden, sollten sich spontan ab 14 Uhr auf dem Platz einfinden. Nicht nur Urkunden, Medaillen und Pokale winken, es wird auch ein Preis unter allen Teilnehmern des Sportfestes ausgelost: ein Familienticket für einen Besuch des Hansaparks. Die Teilnahme am Sportfest ist kostenlos. Je nach Menge der Teilnehmer findet die Siegerehrung gegen 17 Uhr statt.

„Der DRK-Ortsverein bietet wieder Kaffee und Kuchen an, außerdem Spiele für Erwachsene und einen Kinderflohmarkt“, sagt Sonja Bartels vom DRK-Ortsverein. Eine Anmeldung für diesen Flohmarkt ist nicht notwendig. Pavillons und Zelte werden aufgebaut, so dass das Dorffest auf jeden Fall stattfinden kann. Auch eine Pferdekutsche wird das Geschehen am Nachmittag bereichern. „Nahtlos geht der Tag dann weiter mit unserem abendlichen Grillfest“, so Wehrführer Stefan Roth. Die Freiwillige Feuerwehr bietet wieder Fleisch und Wurst vom Grill an, außerdem Pommes Frites und Getränke. „Auch eine Cocktail-Bar gehört mittlerweile dazu.“ Parallel startet der Tombola-Losverkauf. „Wir bedanken uns bei allen Firmen und Geschäftsleuten aus dem Amtsgebiet, die für unsere Tombola gespendet haben“, so das einhellige Statement des Organisationsteams.

Tanz mit Musik vom DJ ist ebenfalls angesagt, ab 22 Uhr erfolgt die Verlosung der Preise. „Das Grillfest ist eine große Veranstaltung geworden, es kommen dann auch Silberstedter, die mittlerweile schon woanders wohnen“, bemerkt der Gemeindewehrführer.