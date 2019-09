LandmaschinenSchau in Loit : Großer Auftritt für die Oldtimer

Die Besitzer alter Landmaschinen zeigen am Sonntag in In Loit, was ihre Fahrzeuge auch heute noch können.

25. September 2019, 14:57 Uhr

Loit | Zum 15. Mal können Besucher am Sonntag in Loit Oldtimer und alte Landmaschinen direkt an der B 201 zwischen Schleswig und Kappeln bestaunen.

Veranstalter Manfred Steenbuck freut sich zu diesem kleinen Jubiläum auf ein großes Fest für alle. „Wir erwarten 2000 bis 3000 Besucher“, sagt er stolz und fügt hinzu: „Der Eintritt ist wie immer frei, und gutes Wetter habe ich eingeplant.“ Die Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Nachdem ab 6 Uhr schon alles vorbereitet wird, gibt es ab 8.30 Uhr Frühstück, um 10 Uhr kommt der Spielmannszug Hohenwestedt. Um 10.30 Uhr wird Manfred Steenbuck die Maschinen vorstellen und ab 11.30 Uhr wird die Ernte gedroschen. Ein Highlight der Landmaschinenschau ist ein Reetbindemäher mit Raupenantrieb. Auch der Dampfclub Schleswig stellt Modelle und Maschinen aus.

Ab 14 Uhr geben Linedancer ihr Bestes. „Dafür haben wir extra eine Bühne aufgebaut“, erklärt Manfred Steenbuck. Um 15 Uhr ist die Preisverleihung. Es werden an diesem Tag zirka 200 Traktoren zu bestaunen sein. Ihre Besitzer kommen nicht nur aus der Region, sonder auch aus Eutin, Neumünster, Bredstedt und Husum. Daher reisen sie teilweise schon einen Tag früher an.

Neben einem Bauernmarkt gibt es eine große Tierschau mit Geflügel, Kaninchen und Meerschweinchen. Heike Giese kommt mit Jerseykälbern, einer der ältesten Hausrinderrasse der Welt. Wer sich noch als Aussteller anmelden will, erreicht Manfred Steenbuck unter Telefon 0 46 41 / 461 oder unter Telefon 01 52 / 03 64 62 75.