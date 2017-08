Friedrichsberg : Großer Andrang beim Weinfest im Hinterhof

vergrößern 1 von 1 Foto: Bünger 1 von 1

Die Besucher hatten phasenweise Mühe, die Bar zu erreichen, so brechend voll war der Innenhof zwischen der Bäckerei Jaich und Elektrogeschäft Simon beim Friedrichsberger Weinfest am Freitagabend. Auch wenn der Stadtteil seit diesem Jahr keinen eigenständigen Gewerbeverein mehr hat, setzen die Friedrichsberger Unternehmer die Tradition des Weinfestes im Hof fort. Jürgen Simon, der letzte Vorsitzende des Gewerbevereins und Mitveranstalter des Festes, vermutet sogar, dass wegen der Auflösung diesmal mehr Besucher gekommen sind. „Nachdem es im Friedrichsberg ja leider immer weniger Geschäfte gibt, haben uns in diesem Jahr dem Gewerbeverein St. Jürgen, den „Drachentötern“ angeschlossen. Vielleicht haben dadurch noch mehr Leute als sonst von dem Fest Wind bekommen. Gemeinsam mit Jutta Jaich von der benachbarten Bäckerei und mit Marlene Henningsen (Henningsen Raumausstatter) organisierte Simon das Weinfest nun bereits zum neunten Mal.

Zu den Stammgästen zählen Alexandra Naß und ihr Mann Frank, der Ältermann der Friedrichsberger Beliebung. Bei Flammkuchen, Wein und Livemusik trafen sie viele alte Bekannte und Freunde. „Gegen Mitternacht wird in der Backstube der Ofen angeschmissen und es fängt an, nach frischen Brötchen zu duften“, weiß Frank Naß aus Erfahrung. Wie in jedem Jahr wird er dann versuchen, Familie Jaich die ersten Stücke abzuschwatzen, kündigte er an.

Den Wein gab es wieder von einem Weingut aus Lorch am Rhein. Für die Livemusik sorgte die Band „Intakt“. „Hier im Hof ist es zwar echt eng, aber es ist gemütlich“, sagte Jürgen Simon. „Deshalb würde nicht auf den Marktplatz in der Friedrichstraße umziehen wollen.“

von Britta Bünger

erstellt am 21.Aug.2017 | 08:47 Uhr