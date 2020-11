Zwei Verletzte : Großeinsatz für die Feuerwehren in Schuby

Unklare Lage nach Rauchentwicklung in einer Doppelhaushälfte – Polizei hat den Ort des Geschehens abgesperrt.

Avatar_shz von shz.de

11. November 2020, 13:42 Uhr

Schuby | Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Dienstagmorgen in Schuby. Zwei Personen wurden verletzt, über die genauen Hintergründe wollte die Polizei zunächst keine Auskünfte geben, weitere Informationen sollen am Nachmittag folgen.

Gemeldet wurde der Rettungsleitstelle gegen 11.30 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Doppelhaushälfte. Auch wurde mitgeteilt, dass sich noch mehrere Personen in dem Gebäude befinden sollten. Aufgrund dieser Meldungen löste der Disponent einen Großeinsatz aus. Neben den freiwilligen Feuerwehren aus Schuby, Hüsby und Lürschau wurden auch vier Rettungswagen, Notärzte aus Schleswig und Flensburg, der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst alarmiert.

Auch mehrere Streifenwagen der Polizei rückten nach Schuby aus. Vor Ort eingetroffen begannen die Kameraden der Feuerwehr umgehend mit der Brandbekämpfung und der Personenrettung. Zwei verletzte Personen kamen nach einer umfangreichen Erstversorgung mit Rettungswagen in die Notaufnahme. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei nahmen vor Ort Ermittlungen auf, sperrten den Einsatzort ab. Ob sich noch weitere Personen in dem Haus aufgehalten haben, wurde bisher noch nicht bekannt.