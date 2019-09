Schleswiger Werkstätten : Große Nachfrage nach Plätzen in Tagesförderstätte

Die Tagesförderstätte der Schleswiger Werkstätten ist ein Erfolgsmodell – auch deshalb ist die Nachfrage nach Plätzen groß.

von Sven Windmann

10. September 2019, 17:30 Uhr

Schleswig | Die Warteliste ist lang. Selbst aus Kiel kommen inzwischen Anfragen. So begehrt sind die Plätze in der Tagesförderstätte der Schleswiger Werkstätten. „Leider können wir nicht jeden aufnehmen, der anfragt. Aber das geht nicht nur uns so, sondern auch den anderen Einrichtungen im Land“, sagt Teamleiter Dirk Ehmke. Zumindest in Schleswig gibt es jedoch Hoffnung auf Besserung. Denn die Werkstätten sind mittendrin in den Planungen für eine zweite Tagesförderstätte.

In der bestehenden Einrichtung, die 2015 in einem Seitentrakt des Werkstätten-Hauptsitzes am Mühlenredder eingeweiht wurde, werden zurzeit 21 mehrfach beeinträchtigte Menschen zwischen 16 und 55 Jahren betreut. Ihnen zur Seite stehen täglich sieben Fachkräfte, die sich aus Heilerziehungspflegern, Erziehern und Ergotherapeuten zusammensetzen. Unterstützt werden sie von Hilfskraft Erika Majer sowie von Praktikanten, die jeweils für mehrere Wochen bleiben – und später oft als feste Mitarbeiter zurückkehren. Zurzeit etwa sammelt BBZ-Schülerin Annele Hansen hier praktische Erfahrungen. „Eine tolle Aufgabe, die wirklich Spaß macht“, wie sie sagt.

Das betont auch Dirk Ehmke immer wieder. Er könne sich keinen anderen Beruf vorstellen, sagt er. Man bekomme von den Beschäftigten, wie die betreuten Menschen von ihm und seinen Kollegen genannt werden, sehr viel an Freude und kleinen Gesten zurück. Aber: „Es ist auch ein anstrengender Job. Abends bin ich meistens fix und fertig.“

Denn jeder, der einen Platz in der Tagesförderstätte hat, wird dort ganz individuell betreut – und dabei so akzeptiert, wie er ist. Mit seinen Vorlieben, seinen Fähigkeiten und auch seinen ganz menschlichen Macken. Nur die wenigsten der Frauen und Männer können sprechen, viele von ihnen nicht alleine sitzen oder essen. Die Formen der Beeinträchtigungen sind ganz unterschiedlich. „Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber die meistern wir sehr gut“, sagt Ehmke.

Wichtig sei, dass man allen Beschäftigten ein Stück Alltag bietet, eine Grundstruktur, die gleichzeitig viel Abwechslung beinhaltet. Auch die sozialen Kontakte spielen eine wichtige Rolle. Und dass man die Menschen tatsächlich so gut wie möglich beschäftigt. Manche etwa zerreißen einfach nur gerne Papier, andere malen lieber, nutzen die Instrumente oder liegen im Bällebad oder im sogenannten Snoezelraum. Ein Entspannungsraum, in dem durch Licht, Töne und ein Wasserbett gleich mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden. „Manchmal verwandeln wir diesen Ort aber auch einfach in eine Disko und drehen die Musik voll auf. Das kommt immer richtig gut an“, erzählt Ehmke.

Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr ist die Förderstätte geöffnet. Die Betreuten werden mit Bussen hin- und auch wieder zurückgefahren. Ein langer Tag für die Beschäftigten, deren Familien in dieser Zeit gleichzeitig entlastet werden. Überhaupt, so Ehmke, spiele auch die Elternarbeit für ihn und seine Kollegen eine immer wichtigere Rolle.

Wer aber hat überhaupt Anspruch auf einen Platz in der Tagesförderstätte? Das entscheidet in erster Linie die Eingliederungshilfe des Kreises, die die Förderstätte finanziert. Einfach ausgedrückt aber könne jeder, der nicht in der Werkstatt arbeiten kann, aufgenommen werden, erklärt Ehmke – allerdings mit dem Zusatz: „Oder noch nicht dort arbeiten kann.“ Denn die Tagesförderstätte sei keinesfalls eine Endstation. „Das sagt ja schon der Name, wir fördern die Menschen hier.“