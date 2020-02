„Ghost Rheider“ : Groß Rheider Frauenchor wird 50 Jahre alt

Am 16. Mai wird das Jubiläum im „Wagenrad“ gefeiert. Die Chöre suchen noch Mitglieder.

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 08:44 Uhr

Groß Rheide | Ein großes Ereignis wirft seinen Schatten voraus: Der Frauenchor Groß Rheide feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am 16. Mai wird das Jubiläum im „Wagenrad“ gefeiert. „Wir haben einen Gastchor und Musiker eingeladen und planen einen bunten Abend“, erklärte die Vorsitzende Angelika Möller bei der Jahresversammlung in der Alten Schule. Darüber hinaus findet am 24. März das Frühlingssingen in der Rheider Kapelle statt.

„Wir wollen gemeinsam mit unseren Besuchern singen, denn das wird gut angenommen“, so Möller. In der zweiten Jahreshälfte stehen das Erntedankfest, das Pokalschießen, der Weihnachtsmarkt und das Weihnachtssingen fest im Jahresprogramm.

Die „Ghost Rheider“, ein Ableger der Groß Rheider Chöre, singen überwiegend in englischer Sprache - Pop, Folk-Song und Gospel. Sie proben am zweiten Sonntag im Monat, die nächsten Termine sind der 8. März, 5. oder 19. April (wegen Ostern) und der 10. Mai. Jeder Mann und jede Frau ist zum Mitsingen eingeladen. Es ist nicht Bedingung, dass die „Ghost Rheider“ auch im Frauen- oder Männerchor mitsingen müssen. Wer Interesse hat, kann sich bei Jeanette Conrad, Telefon 0 46 24 / 83 93, melden.

„Sänger und Sängerinnen gesucht“ heißt es auch bei der Chorgemeinschaft des Männergesangvereins und des Frauenchores Groß Rheide. Bernd Morawietz, der seit 1973 Chorleiter in Groß Rheide ist, lobte die gute Teilnahme bei den Proben, die jeden Dienstag stattfinden.

Bei den anschließenden Wahlen des Männergesangvereins wurden Jürgen Plähn als 1. Vorsitzender und Karl-Heinz Klopp als Kassen- und Schriftwart wiedergewählt. Jürgen-Klaus Tams und Holger Johannsen prüfen im nächsten Jahr die Kasse.

Im Vorstand des Frauenchores wurden die 2. Vorsitzende Jeanette Conrad und Kassenwartin Karin Benckwitz einstimmig wiedergewählt. Kassenprüferinnen sind Roswitha Autzen und Gertrud Müller. Annegret Knipping bleibt Notenwartin.