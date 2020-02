Nach Fischsterben in Schleswig : Gottorfs Burgsee braucht Hilfe

Gutachter stellen dem Gewässer schlechte Noten aus – und schlagen Lösungen vor.

von Sven Windmann

19. Februar 2020, 18:45 Uhr

Schleswig | Eigentümer des Gottorfer Burgsees ist zwar das Land Schleswig-Holstein. Da das Gewässer aber in Schleswig liegt, hat auch die Stadt ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, dieses Sorgenkind wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Spätestens nach den beiden großen Fischsterben, die im Oktober 2017 sowie Oktober 2019 für Aufsehen sorgten, steht fest: Der Burgsee braucht Hilfe.

Gutachten kostete 30.000 Euro

Aus diesem Grund haben Stadt, Land und die Gottorfer Landesmuseen 2018 gemeinsam ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Kosten von 30.000 Euro wurden geteilt. Jetzt stehen die Ergebnisse der Untersuchungen, die im Laufe des vergangenen Jahres stattfanden, fest. Holger Göring, Mitarbeiter der beauftragten Hamburger Firma KLS (Konzepte, Lösungen, Sanierungen im Gewässerschutz) hat sie in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend detailliert vorgestellt – und den Ratsfraktionen sowie der Verwaltung dabei gleich mehrere Lösungsvorschläge unterbreitet.

Weiterlesen: Fischsterben im Burgsee gibt Rätsel auf

„Wir haben gerade im nordöstlichen Burggraben an einigen Stellen nur sehr wenig Sauerstoff, insbesondere im Herbst“, erklärte Göring und lieferte gleich mehrere Erklärungen mit. Durch Sedimentablagerungen sei der Wasserstand dort sehr niedrig, liege im Schnitt gerade einmal bei 50 Zentimetern. Zudem gebe es nur sehr wenig Bewegung im Wasser, insbesondere der nur zwei Meter schmale Durchfluss an der Nordbrücke der Schlossinsel trage dazu bei. „Außerdem liegen hier alte, dicke Rohre im Wasser und stellen so eine Barriere dar. Das macht die ganze Sache noch schwieriger“, so Göring. Ein weiteres Problem sei, dass von der Flensburger Straße am Kreishaus vorbei Straßenabwasser in den nördlichen Bereich des Burgsees abgeleitet wird. Dadurch gelangten zusätzlich „viele sauerstoffzehrende Stoffe“ in das Gewässer. Hinzu komme dann noch das Herbstlaub der umstehenden Bäume.

Weiterlesen: Wasser des Burggrabens wird analysiert

„Bei beiden Fischsterben der letzten Jahre hatten wir kurz vorher starke Regenfälle. Deswegen war viel Wasser im nördlichen Burggraben und den Gräben der Pöhler Wiesen, die direkt dahinter liegen“, erklärte Göring. Dann habe es mehrere regenfreie Tage gegeben, das Wasser ging zurück, der Sauerstoff war sehr gering – „dann sitzen die Fische da oben in der Falle und kommen nicht mehr raus“, so der Gewässerexperte. Aber warum die Fische überhaupt in solchen Massen in diese Bereiche schwimmen? „Dass Kormorane sie dorthin gejagt haben, halten wir für die wahrscheinlichste Erklärung“, sagte Göring.

Experte empfiehlt ein Ausbaggern des Burgsees

Als „relativ günstige Sofortmaßnahmen“ schlug er vor, am Stichgraben zu den Pöhler Wiesen eine Fischsperre, etwa in Form eines Gitters, einzubauen. Eine ähnliche Vorrichtung könnte auch am Zufluss von der Flensburger Straße dafür sorgen, dass nicht noch mehr Laub in den Burggraben gespült wird. „Beide Gitter müssten aber natürlich regelmäßig kontrolliert werden“, betonte Göring, der gleichzeitig forderte, die Rohre an der Nordbrücke zum Schloss zu überprüfen. Entweder müssten diese höher verlegt werden oder sogar abmontiert, falls sie gar nicht mehr genutzt werden sollten. „Das Beste aber wäre wohl, wenn man den Burggraben entschlammt“, sagte er. Etwa 10.000 Kubikmeter Sedimente könnten per Saugbagger entnommen werden. Das Problem: Göring rechnet mit Kosten von bis zu einer Million Euro, da der Schlamm voller Schadstoffe sei und deshalb auf einer Deponie entsorgt werden müsste.

Stadt signalisiert schnelle Hilfen

Zumindest bei den Sofortmaßnahmen stieß Göring bei der Verwaltung auf offene Ohren. „Die Stadt wird sich da gewiss nicht raushalten, auch wenn uns der See nicht gehört“, versprach Bürgermeister Stephan Dose. Die Prüfung der Rohre sei sogar bereits veranlasst worden, die Gitter könnten schon im Frühjahr eingebaut werden. Was aber ein mögliches Ausbaggern des Sees betrifft, da müsse das Land in die Bresche springen, waren sich die Mitglieder der Ausschusses mit Blick auf die Kosten einig.