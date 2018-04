Feuer auf der Schlossinsel : Gottorfer Ausstellungshalle bleibt am Wochenende gesperrt

Brand in der Gottorfer Galerie der Klassischen Moderne: Die Schleswiger Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

von Ove Jensen

07. April 2018, 08:20 Uhr

Es war kein Großbrand, aber die Freiwillige Feuerwehr war gestern fast den ganzen Nachmittag über auf der Gottorfer Schlossinsel im Einsatz. Das Feuer war in der Galerie der Klassischen Moderne der Stiftung Horn, einem Nebengebäude von Schloss Gottorf, in einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter ausgebrochen. Neben dem Aufsichtspersonal befanden sich zu dem Zeitpunkt drei Museumsbesucher in dem Gebäude. „Besucher wie Mitarbeiter waren nicht in Gefahr. Sie konnten das Gebäude schnell und ohne Probleme verlassen, als durch die Feuermelder der Alarm ausgelöst wurde“, sagte Museumssprecherin Tanja Nissen. Auch Kunstwerke seien nicht beschädigt worden. Dies sei auch dem umsichtigen und professionellen Vorgehen der Feuerwehrleute zu verdanken, sagte Museums-Geschäftsführer Guido Wendt. Die Ausstellungsräume, die sich in dem Haus befinden, in dem das Feuer ausgebrochen ist, bleiben am Wochenende geschlossen. Gäste können das gesamte Museum für Kunst und Kulturgeschichte einschließlich der aktuellen Klaus-Fußmann-Ausstellung daher bis einschließlich Sonntag zum ermäßigten Preis besuchen.