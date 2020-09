Ortsentwicklungskonzept : Glücksburger machen Vorschläge

Die Bürger haben aufgeschrieben, was sie sich für ihre Stadt wünschen.

Avatar_shz von ch

13. September 2020, 15:15 Uhr

Glücksburg | Immer wieder kommen Menschen herein, beschreiben Post-it-Zettel, die sie an Themenwände heften. „Das Rosarium darf kein Bauplatz werden“ oder „Kulturbahnhof ernsthaft voranbringen“, steht da unter „Tourismus/Kultur/Freizeit“. Weitere Themen sind Ortsteile, Versorgung/Gewerbe/Soziales/Bildung, Wohnen, Verkehr, Natur/Klimaschutz. Die vier Damen vom Planungsbüro cappel + kranzhoff zeichnen auf, was sie am Vormittag erkundet haben, listen Baulücken und Leerstände auf – „alles, was zu einer Flächenpotenzialanalyse gehört“, so Stadtplanerin Lena Kallischko.

Damit ist ein erster Schritt für das Ortsentwicklungskonzept, das Glücksburg vor kurzem in Auftrag gab, abgeschlossen. Die Bürger sind Anfang des nächsten Jahres erneut zur Mithilfe aufgefordert, anlässlich eines „Entwicklungscamps“. Im November soll eine „Lenkungsgruppe“ mit Vertretern einzelner Interessensgruppen tagen.