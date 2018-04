Glücklich in einer arrangierten Ehe

Ein muslimisches Paar erzählt, warum Liebe nicht der Anfang einer Beziehung sein muss

von Tina Ludwig

06. April 2018, 21:50 Uhr

Aschiyya Munir (31) und Noor Qamar (35) sind seit zehn Jahren, wie beide sagen, glücklich verheiratet. Dabei spielte Liebe bei der Partnerwahl keine Rolle: Ihre Ehe ist von den Familien arrangiert worden.

Das Paar wirkt ruhig und ausgeglichen. Gastfreundlich wird Tee angeboten: heiß, süß und mit viel Milch gekocht – dazu gibt es Blätterteigtäschchen mit einer buttrigen, salzig-würzig schmeckenden Creme. Arusa, die siebenjährige und älteste Tochter, hat sich eng an die Mama gekuschelt. Der Sohn ist im Kindergarten. In der Küche kreischen die zweijährigen Zwillingsmädchen gerade ausgelassen, aber das stört Noor Qamar nicht. Er klappert dezent mit Geschirr: Es ist schließlich ein Gast im Hause – dann muss der Tisch reich gedeckt sein. Ein Teller mit einem köstlichen Kuchen wird auch noch serviert.

Die Familie gehört der Ahmadiyya Muslim Jamaat aus Pakistan an, einer offenen, toleranten Muslimgemeinde, die in Husum etwa 100 Mitglieder zählt. Ashiyya Munir spricht neben ihrer Muttersprache Urdu fließend Deutsch, hat 2006 das Abitur bestanden und Betriebswirtschaftslehre in der Fachhochschule Westküste in Heide studiert. Ihren künftigen Ehemann kannte sie bis dato nicht. „Ich habe mich erst kürzlich gefragt, warum in unserer Religion Ehen arrangiert werden. Denn nach hiesigen Maßstäben passt eine von den Familien abgesprochene Hochzeit nicht mehr in die Welt. Es ist von gestern, wenn andere Menschen über das eigene Leben bestimmen. Doch ich fühle mich als Teil einer Gemeinschaft und spüre die enorme Sicherheit, die mir meine Familie und die meines Ehemannes geben. Ich fühle mich nie alleingelassen.“

Die intensive familiäre Beteiligung an ihrem Ehebund bewertet auch Noor Qamar durchaus als Vorteil: „Wenn es Probleme geben sollte, können die Familien versuchen, Missverständnisse zu bereinigen.“ Er lobt den „vernünftigen Blick“ der Eltern: „Wer sich frei verliebt, sieht eher nur die guten Seiten des Partners – bei einem Arrangement kommen die weniger guten durchaus zur Sprache.“

Außer den Eltern habe ein „Vermittler“ aus ihrer Glaubensgemeinde die beiden zusammengeführt. „Wir haben uns getroffen und miteinander gesprochen, aber nur in Gegenwart der Eltern. Eine arrangierte Ehe ist kein Zufall – die Eltern und der Vermittler schauen sehr genau, ob Braut und Bräutigam wirklich zusammenpassen“, erklärt Noor Qamar. Das habe nichts mit Zwangsheirat zu tun, merkt Ashiyya Munir an, denn die sei laut Koran nicht gestattet: „Dies wäre gegen den freien Willen der Betroffenen. Man darf so lange Nein sagen, wie man will.“

Nicht ganz einfach sei es für sie gewesen, ihren Kommilitoninnen zu erklären, dass ihre Beziehungen zu Männern gemäß ihres Glauben rein kameradschaftlicher Natur zu sein haben: „Der Islam sagt, dass Mädchen bis zur Eheschließung unbefleckt bleiben müssen. Doch ich habe nichts verpasst. So konnte ich mich voll auf das Studium konzentrieren.“ Wenn es ans Heiraten gehe, seien in ihrem Glauben weniger eine respektable Abstammung oder gutes Aussehen wichtig, auch nicht Gut und Geld, sondern Rechtschaffenheit und ein fester Charakter, denn: „Schließlich wollen wir das ganze Leben miteinander verbringen.“ Eine Scheidung sei im Islam zwar erlaubt, aber sehr selten.

Zur Ehe gehören für das Paar Meinungsverschiedenheiten, aber auch der Wille zu Kompromissen. Egoismus, Heimlichkeiten, eigenmächtige Entscheidungen und das Gehen eines „eigenen“ Weges haben bei ihnen keinen Raum – sie sind eine Einheit, in der jeder um seine Rechte und Pflichten weiß: Dem Mann kommt die finanzielle Versorgung der Familie zu. Die Frau verwandelt das Haus in eine „Stätte des Friedens“ – darf aber mit Erlaubnis des Mannes einer Arbeit nachgehen.

Im Islam werde geheiratet, um Nachwuchs hervorzubringen: „Kinder sind das größte Glück und eine große Aufgabe“, meint Ashiyya Munir und führt noch einmal den Koran an: „Wir sind füreinander ein Gewand, beschützend, mit gütiger und liebevoller Behandlung – ohne roh zu sein oder einander absichtlich zu ärgern.“